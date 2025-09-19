Мартін Скорсезе зніме новий фільм з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс

Про це повідомляє Deadline.

Студія Apple Original Films веде переговори про фінансування та продюсування майбутнього фільму Мартіна Скорсезе What Happens At Night ("Що відбувається вночі") зі Studiocanal, яка розробила сценарій.

Головні ролі у стрічці виконають Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. Фільм стане екранізацією однойменного роману. Зйомки планують розпочати у січні 2026 року.

Apple стояла за створенням іншого фільму Скорсезе з Ді Капріо у головній ролі "Вбивці квіткової повні" та має угоди з правом першочергового придбання двох фільмів Скорсезе.

Сценарій до фільму "Що відбувається вночі" написав Патрік Марбер після того, як Studiocanal придбала права на роман Пітера Кемерона навесні 2023 року. На той час Скорсезе мав лише продюсувати екранізацію, продумуючи інші можливі продовження фільму "Вбивці квіткової повні". Ді Капріо також розглядав кілька проєктів, зокрема біографічний фільм Демієна Шазелла про Івела Кнівела, але зрештою ці проєкти були закриті, і фільм отримав трьох лауреатів премії "Оскар".

Історія розповідає про подружню американську пару, яка їде до маленького засніженого європейського містечка, щоб усиновити дитину. Вони селяться в печерному, майже безлюдному готелі, де зустрічають загадкових персонажів, зокрема яскраву співачку, розбещеного бізнесмена та харизматичного цілителя. У цьому дивному, застиглому світі ніщо не є таким, яким здається. У міру того, як пара намагається всиновити дитину, виявляється, що вони майже нічого не знають про себе та життя, яке вони побудували разом.

