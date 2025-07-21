Marvel планує замінити головних акторів у майбутніх фільмах про Людей Ікс

Про це повідомляє Variety.

Під час розмови з представниками ЗМІ керівник Marvel Studios Кевін Файгі підтвердив, що після подій фільму "Месники: Таємні війни", вихід якого запланований на 2027 рік, компанія змінить акторський склад стрічок про мутантів із суперздібностями. Зокрема нові актори зʼявляться у майбутньому фільмі "Люди Ікс" режисера Джейка Шраєра, який зняв "Громовержців*".

Багато акторів, які знімалися у фільмах про Людей Ікс у 2000-х та 2010-х роках, знову зіграють свої ролі у фільмі "Месники: Судний день" 2026 року. Так, у стрічці знімуться Патрік Стюарт, Єн Маккеллен, Алан Каммінг, Ребека Ромійн, Джеймс Марсден і Келсі Греммер.

Однак у майбутніх фільмах персонажів Людей Ікс, які з'являлися в попередніх фільмах, гратимуть нові актори.

"Ми використовуємо цю [історію] не лише для того, щоб завершити історії, які ми розповідали після "Месників: Завершення", що не менш важливо. Ви можете подивитися комікси "Таємні війни", щоб зрозуміти, куди це вас приведе. Це сильно готує нас до майбутнього. "Завершення" буквально стосувалося фіналу. "Таємні війни" — це про початок", - зазначив Файгі.

Він з обережністю ставиться до змін, не називаючи їх "перезавантаженням".

"Перезавантаження — це страшне слово. Перезавантаження може означати багато чого для багато кого. Оновлення, єдина часова шкала — ми думаємо в цьому напрямі, — поділився він і додав: "Люди Ікс" — ось, де це станеться далі".

Файгі також зазначив, що інші персонажі Marvel зрештою будуть переобрані, зокрема найкультовіші — Тоні Старк і Стів Роджерс. Він згадав багато інших великих кінофраншиз, які робили те саме, і не раз.

"Емі Паскаль і Девід Хейман зараз шукають нового Джеймса Бонда. Девід [Коренсвет], новий Супермен — він був приголомшливим. Так завжди буде", - прокоментував керівник Marvel.

Він погодився, що зірки, які вже не знімаються у Marvel, як-от Роберт Дауні-молодший і Кріс Еванс, не дозволяють уявити будь-кого іншого на місці своїх персонажів. Але це цілком можливо.

"Думаю, будь-якій людині складно це зробити, коли актор зіграв таку чудову роль. Як взагалі можна замінити Шона Коннері [в ролі Джеймса Бонда], чи не так?" - додав Файгі.