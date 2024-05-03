На фронті загинув актор і військовий Євген Шумілов
Український актор театру і кіно, бойовий медик Збройних Сил України Євген Шумілов загинув 30 квітня, захищаючи пораненого побратима
Про це повідомив його близький друг Іван Марченко у facebook.
"Друзі, із глибоким сумом хочу повідомити, що 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Євген був актором театру і кіно, два роки тому мобілізувався до лав ЗСУ і вірно служив та захищав Україну", - написав Марченко.
У Євгена лишилася мама і вітчим з інвалідністю. Про загибель актора і воїна написав і режисер фільмів "Мої думки тихі" та "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіч.
"Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо та з такою надією дивився в майбутнє. Дякую тобі, Женю, світла памʼять", - написав Лукіч.
Євген Шумілов знявся у серіалах "Реальна містика", "Сидоренки-Сидоренки", "Агенти справедливості", "Речовий доказ" та інших. У ЗСУ він служив бойовим медиком.
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