На кінофестивалі в Німеччині покажуть фільми українських режисерів та про Україну

Про це повідомили на сайті фестивалю.

У німецькому місті Котбус з 5 по 10 листопада відбудеться один із провідних міжнародних фестивалів східноєвропейського кіно FilmFestival Cottbus (FFC). Кінофестиваль зосереджується на художніх фільмах із держав колишніх соціалістичних країн, зокрема з усіх держав колишнього Радянського Союзу та країн, повʼязаних із ними економічно та культурно, - Фінляндії, Греції та Туреччини. Кінофестиваль, як зазначається на сайті, має на меті посилити таланти, пробудити цікавість до Східної Європи, поставити під сумнів загальноприйняті кліше та сприяти діалогу між режисерами Східної Європи та з ними.

Цьогоріч у категорії повнометражних фільмів за нагороду змагатиметься науково-фантастична трагікомедія "Ти — Космос" режисера Павла Острікова. Фільм розповідає про українського далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін. Попри величезну відстань вони вирішують летіти назустріч одне одному.

У категорії Spectrum будуть представлені дві українські стрічки: Storіes From The Cellar Тетяни Ходаківської та ZINEMA Корнія Грицюка.

Документальний фільм Storіеs From The Cellar розповідає історію п'ятьох українських дітей, які "переживають абсолютний жах під час російської агресії". Вони втратили батьків, їхні будинки зруйновані й вони змушені тікати.

У документальному фільмі ZINEMA режисер спеціально замінив першу літеру С на Z, яка стала російським символом вторгнення та ідеології рашизму. Стрічка прагне викрити російську пропаганду шовінізму, ксенофобії та імперства у кіно.

У категорії Midnight Madness буде представлений фільм Тараса Дроня "Дім за склом". Це історія амбітної архітекторки Вікторії, життя якої кардинально змінюється після того, як її донька зникає зі своїм хлопцем, звинуваченим у торгівлі наркотиками.

У категорії MIOB покажуть "Як це було" української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дамʼяна Коцура. За сюжетом головна героїня повертається з Берліна до Києва взимку 2023-го вперше після початку повномасштабного вторгнення.

У День українського кіно, який відбудеться 9 листопада, демонструватимуть такі фільми: