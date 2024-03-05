"Не вистачило емоційного резерву": Зеленська зізналася, що не змогла додивитися фільм "Довга доба"
Перша леді України Олена Зеленська поділилась, що не змогла додивитися фільм Алана Бадоєва "Довга доба" про перші дні повномасштабного вторгнення Росії
Про це вона розповіла в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, оприлюдненому на YouTube.
Олена Зеленська поділилась, що не змогла стримати сліз, коли дивилася стрічку Алана Бадоєва.
"Це велика трагедія - жити в ситуації, коли страшні речі стають буденними. І ти не можеш вимкнути емоції, коли читаєш нову і нову історію. Нещодавно я дивилася документальний фільм "Довга доба" і не змогла додивитися до кінця. Він створений з відео реальних людей з їхніх телефонів. Я не стрималася і плакала. Усі емоції вийшли. Я обов’язково додивлюся, але мені не вистачило емоційного резерву витримати", — зізналася Зеленська.
Вона поділилася, що така ж реакція була у її 19-річної доньки під час перегляду документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.
"Моя дочка дивилася цей фільм зі своїм другом у кінотеатрі, він із Маріуполя. Він і його батьки ховалися в підвалі одного з будинків кілька тижнів до того, як їм вдалося виїхати. Він бачив на власні очі, як було вбито його сусідів. Я запитала її, як вона витримала це, і вона зізналася, що плакала. Він теж плакав. І інші люди в кінотеатрі плакали", - розповіла перша леді.
Вона зауважила, що, з одного боку, це дуже важко, але з іншого, важливо давати вихід емоціям.
"Я дуже вдячна людям, які створили ці документальні фільми. Тому що вони розповідають світу про нас, а для нас самих це вид терапії, щоб відпустити", — додала Олена Зеленська.
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