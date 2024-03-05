"Не вистачило емоційного резерву": Зеленська зізналася, що не змогла додивитися фільм "Довга доба"

Про це вона розповіла в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, оприлюдненому на YouTube.

Олена Зеленська поділилась, що не змогла стримати сліз, коли дивилася стрічку Алана Бадоєва.

"Це велика трагедія - жити в ситуації, коли страшні речі стають буденними. І ти не можеш вимкнути емоції, коли читаєш нову і нову історію. Нещодавно я дивилася документальний фільм "Довга доба" і не змогла додивитися до кінця. Він створений з відео реальних людей з їхніх телефонів. Я не стрималася і плакала. Усі емоції вийшли. Я обов’язково додивлюся, але мені не вистачило емоційного резерву витримати", — зізналася Зеленська.

Вона поділилася, що така ж реакція була у її 19-річної доньки під час перегляду документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

"Моя дочка дивилася цей фільм зі своїм другом у кінотеатрі, він із Маріуполя. Він і його батьки ховалися в підвалі одного з будинків кілька тижнів до того, як їм вдалося виїхати. Він бачив на власні очі, як було вбито його сусідів. Я запитала її, як вона витримала це, і вона зізналася, що плакала. Він теж плакав. І інші люди в кінотеатрі плакали", - розповіла перша леді.

Вона зауважила, що, з одного боку, це дуже важко, але з іншого, важливо давати вихід емоціям.

"Я дуже вдячна людям, які створили ці документальні фільми. Тому що вони розповідають світу про нас, а для нас самих це вид терапії, щоб відпустити", — додала Олена Зеленська.