"Не зламай мою щелепу, чемпіоне": Двейн Джонсон і Олександр Усик зустрінуться в рингу на зйомках "Розгромної машини"

Про це Двейн Джонсон написав у інстаграмі.

Джонсон розповів, що новоспечений абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик приєднався до акторської команди фільму "Розгромна машина" (The Smashing Machine). І жартома попросив Усика не зламати йому щелепу під час спільних зйомок.

"Я дуже поважаю Олександра Усика, і для мене буде честю розділити з ним ринг, оскільки наступного тижня він вдарить мені щелепу. З нетерпінням чекаю співпраці з тобою, брате", – додав актор, анонсуючи знімання сцени стрічки, в якій він зіграє разом з Усиком.

Читайте також: Найкращий боксер світу в Голлівуді: що відомо про фільм "Розгромна машина" з Олександром Усиком і Двейном Джонсоном

Двейн Джонсон також нагадав, що Усик зіграє у фільмі роль Ігоря Вовчанчина – українського бійця ММА, який провів легендарні бої змішаних єдиноборств та історичний бій проти самого Smashing Machine, Марка Керра.