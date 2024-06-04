"Не зламай мою щелепу, чемпіоне": Двейн Джонсон і Олександр Усик зустрінуться в рингу на зйомках "Розгромної машини"
Американсько-канадійський актор, рестлер і зірка "Форсажів" Двейн Скеля Джонсон наступного тижня зійдеться в рингу з чемпіоном світу з боксу, українцем Олександром Усиком
Про це Двейн Джонсон написав у інстаграмі.
Джонсон розповів, що новоспечений абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик приєднався до акторської команди фільму "Розгромна машина" (The Smashing Machine). І жартома попросив Усика не зламати йому щелепу під час спільних зйомок.
"Я дуже поважаю Олександра Усика, і для мене буде честю розділити з ним ринг, оскільки наступного тижня він вдарить мені щелепу. З нетерпінням чекаю співпраці з тобою, брате", – додав актор, анонсуючи знімання сцени стрічки, в якій він зіграє разом з Усиком.
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Двейн Джонсон також нагадав, що Усик зіграє у фільмі роль Ігоря Вовчанчина – українського бійця ММА, який провів легендарні бої змішаних єдиноборств та історичний бій проти самого Smashing Machine, Марка Керра.
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