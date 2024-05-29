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Головна Спорт Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Усиком та Ф'юрі

Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Усиком та Ф'юрі

29 травня, 2024 середа
13:06
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Бій-реванш між боксерами Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за чемпіонство світу в гевівейті відбудеться 21 грудня 2024 року

Зміст

Про це повідомив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Зазначається, що другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня під час сезону в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.

"Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій... Наша прихильність шанувальникам боксу продовжується... Ми сподіваємося вам це подобається", - Туркі Аль аш-Шейх.

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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