Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Усиком та Ф'юрі

Про це повідомив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Зазначається, що другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня під час сезону в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.

"Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій... Наша прихильність шанувальникам боксу продовжується... Ми сподіваємося вам це подобається", - Туркі Аль аш-Шейх.