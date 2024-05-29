Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Усиком та Ф'юрі
Бій-реванш між боксерами Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за чемпіонство світу в гевівейті відбудеться 21 грудня 2024 року
Про це повідомив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Зазначається, що другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня під час сезону в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.
"Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій... Наша прихильність шанувальникам боксу продовжується... Ми сподіваємося вам це подобається", - Туркі Аль аш-Шейх.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами.
- 21 травня стало відомо, що Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з Усиком.
- Українець Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
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