Netflix працює над сиквелом фільму 1996 року "Щасливчик Гілмор" з Адамом Сендлером
Компанія Netflix офіційно підтвердила, що створить продовження комедії 1996 року "Щасливчик Гілмор", а американський актор Адам Сендлер повернеться до головної ролі
Про це повідомляє Hypebeast.
Комедія про гольф 1996 року "Щасливчик Гілмор" з Адамом Сендлером офіційно повертається з продовженням. Netflix оголосив, що працює над фільмом "Щасливчик Гілмор 2", і очікується, що Сендлер повернеться до своєї ролі Щасливчика.
Сам Сендлер нещодавно підтвердив, що сиквел у розробці, але на той момент він написав лише першу чернетку сценарію.
У спортивній комедії повернеться Гілмор, який має проблеми з контролем гніву та починає займатися гольфом, усвідомивши свій талант. У першому фільмі він долучився до гольф-туру, щоб виграти гроші та врятувати будинок своєї бабусі, і зіткнувся із зарозумілим професіоналом Шутером Макгевіном, якого грає Крістофер Макдональд. Джулі Бовен і Карл Везерс були акторами другого плану.
На цей момент невідомо, хто повернеться до фільму, оскільки продовження перебуває на ранніх стадіях виробництва.
Перший фільм, який на сьогодні вважається одним із найвідоміших і найпопулярніших фільмів Сендлера, зібрав майже $40 млн у світовому прокаті в 1996 році.
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