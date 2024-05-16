Netflix працює над сиквелом фільму 1996 року "Щасливчик Гілмор" з Адамом Сендлером

Про це повідомляє Hypebeast.

Комедія про гольф 1996 року "Щасливчик Гілмор" з Адамом Сендлером офіційно повертається з продовженням. Netflix оголосив, що працює над фільмом "Щасливчик Гілмор 2", і очікується, що Сендлер повернеться до своєї ролі Щасливчика.

Сам Сендлер нещодавно підтвердив, що сиквел у розробці, але на той момент він написав лише першу чернетку сценарію.

У спортивній комедії повернеться Гілмор, який має проблеми з контролем гніву та починає займатися гольфом, усвідомивши свій талант. У першому фільмі він долучився до гольф-туру, щоб виграти гроші та врятувати будинок своєї бабусі, і зіткнувся із зарозумілим професіоналом Шутером Макгевіном, якого грає Крістофер Макдональд. Джулі Бовен і Карл Везерс були акторами другого плану.

На цей момент невідомо, хто повернеться до фільму, оскільки продовження перебуває на ранніх стадіях виробництва.

Перший фільм, який на сьогодні вважається одним із найвідоміших і найпопулярніших фільмів Сендлера, зібрав майже $40 млн у світовому прокаті в 1996 році.

