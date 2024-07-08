"Нікчемний я 4" окупився за перші дні прокату, зібравши $229,5 млн
Остання частина анімаційної франшизи "Нікчемний я", яка вийшла на екрани 3 липня, уже зібрала $229,5 млн, таким чином за перші 5 днів окупивши бюджет виробництва
Про це пише Variety.
Американський анімаційний комедійний фільм від компанії Illumination і Universal Pictures "Нікчемний я 4", що є останньою частиною багаторічної франшизи про суперлиходія, який міняє світове панування на сімейне життя, заробив $122,6 млн у США за перші 5 днів прокату. Фільм вийшов в Америці 3 липня, що дозволило йому скористатися вихідним днем 4 липня.
Проте він став успішним і за кордоном. На міжнародному рівні фільм заробив $106,9 млн на 73 ринках, довівши його глобальний прибуток до $229,5 млн.
Окрім того, "Нікчемний я 4" має відносно економічний бюджет виробництва в $100 млн. Тому такі касові збори мають зробити його прибутковим для компаній, які стоять за створенням мультика. Зазвичай фільми Pixar і Disney - головного конкурента Illumination - коштують $200 млн.
Минулого тижня повідомлялося, що друга частина анімаційного фільму Pixar і Disney "Думками навиворіт" режисера Келсі Манна перетнула межу касових зборів в $1 млрд за рекордно короткий час.
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