"Новий канал" пояснив, чому продовжує транслювати серіал з Безрук, яка залишилась у РФ

Про це заявили в пресслужбі "Нового каналу" у відповідь на запит OBOZ.UA.

Представники українського телеканалу, в ефірі якого виходить серіал за участі акторки Галини Безрук, прокоментували показ старих сезонів "Будиночку на щастя". У перших чотирьох сезонах знялася українська акторка, яка з 2015 року живе у Росії і мовчить про повномасштабне вторгнення. Проте вже знятий пʼятий сезон, в якому Безрук не брала участі.

У пресслужбі "Нового каналу" наголосили, що з 2022 року з ефіру прибрали всі кінокартини, у створенні яких брали участь росіяни. Проте, як днями звернула увагу Аліна Доротюк, на телеканалі транслюють 4-й сезон з Безрук.

"Одразу після початку повномасштабного вторгнення та [появи] інформації про те, що Галина Безрук зробила вибір залишитися жити в Росії, "Новий канал" припинив будь-яку співпрацю з акторкою. Всі подальші епізоди та новий сезон серіалу знімалися без її участі – сценарій було змінено з метою виключення її героїні з нашого продукту. Нам прикро, що в минулому вона була частиною історії, яка так сильно полюбилася нашому глядачу", – заявили на "Новому каналі".

П'ятий сезон комедійного серіалу, який вийшов весною 2024 року, починається з того, що головна героїня Маша, яку грає Галина Безрук, кидає свого коханого на ім'я Макс і тікає за кордон далі від війни, де будує стосунки із французом. Таким чином режисери вирішили викрутитися з ситуації зі зникненням головної героїні.

Представники телеканалу зазначили, що показують серіал у повторі, щоб підтримати українських акторів, які були основою знімальної команди.

"Новий канал" з 2022 року не здійснює показів будь-яких продуктів, що включають прояви російських акторів чи інших громадян країни-ворога. Архівні епізоди серіалу "Будиночок на щастя", що в повторі транслюються у нашому ефірі, не потрапили до нашого "чорного списку" виключно з поваги до інших українських акторів та творців, які долучилися до його створення, а також з метою підтримки глядачами зв'язку з наступними сезонами серіалу, що вже не містять будь-яких сцен з Галиною Безрук", – додали в пресслужбі.