Новий сезон "Аркейн" від Netflix отримав український дубляж

Україномовний трейлер оприлюднили на YouTube.

За кілька днів після виходу офіційного трейлера другого сезону серіалу "Аркейн", що є екранізацією відеогри League of Legends, зʼявився ролик українською. Дубляж здійснила студія Filmova, яка тісно співпрацює з Netflix.

Анонсом україномовного сезону поділились і в instagram Netflix Ukraine.

Перший сезон "Аркейн" не мав української озвучки. Другий сезон, який стане завершальним, вийде у листопаді. Він обіцяє ще глибше зануритися в хаотичний і сповнений напруги світ Пілтовера та Зауна після драматичних подій першого сезону. Новий трейлер демонструє приголомшливі візуальні ефекти, насичену послідовність дій і емоційну глибину, які натякають на незабутнє завершення саги "Аркейн".

Перший сезон шоу отримав схвалення критиків і був визнаний одним із найкращих телевізійних серіалів Netflix у 2021 році. Серіал отримав чотири нагороди "Еммі", зокрема як найкраща анімаційна програма, що зробило його першим стримінговим серіалом, який переміг у цій категорії. Він також здобув нагороду Annie Awards у дев’яти категоріях, закріпивши за собою звання новатора в адаптації відеоігор.

Раніше повідомлялося, що трейлер супроводжується треком Paint The Town Blue від Ashnikko. Композиція стала першим синглом для другого сезону "Аркейн", випущеного Riot Games і Virgin Music Group.