Одразу на кількох кінофестивалях у Великій Британії покажуть українські фільми

Про це повідомляє Держкіно.

У Великій Британії розпочалася особлива культурна програма. Одразу на кількох фестивалях демонструватимуть українське кіно у межах проєкту "Україна на екрані". Покази фільмів пройдуть на фестивалях CINECITY - Брайтон, Лідс, Корнуолл.

Це спільний проєкт Brighton Cinecity та Dovzhenko Centre. Проєкт організований за фінансової підтримки програми UK/UA Creative Partnerships, розробленої Британською радою в Україні та Українським інститутом.

Кінофестивалі в Брайтоні, Лідсі та Корнуоллі об'єднали зусилля, щоб вшанувати минуле та сучасне українського кінематографа й висловити свою солідарність з Україною у цей складний час.

У програмі показів такі фільми: