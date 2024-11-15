Одразу на кількох кінофестивалях у Великій Британії покажуть українські фільми
У Великій Британії стартував проєкт "Україна на екрані", у рамках якого покажуть сучасні фільми українських режисерів та визнану класику
Про це повідомляє Держкіно.
У Великій Британії розпочалася особлива культурна програма. Одразу на кількох фестивалях демонструватимуть українське кіно у межах проєкту "Україна на екрані". Покази фільмів пройдуть на фестивалях CINECITY - Брайтон, Лідс, Корнуолл.
Це спільний проєкт Brighton Cinecity та Dovzhenko Centre. Проєкт організований за фінансової підтримки програми UK/UA Creative Partnerships, розробленої Британською радою в Україні та Українським інститутом.
Кінофестивалі в Брайтоні, Лідсі та Корнуоллі об'єднали зусилля, щоб вшанувати минуле та сучасне українського кінематографа й висловити свою солідарність з Україною у цей складний час.
У програмі показів такі фільми:
- "Земля", режисер Олександр Довженко;
- "Тіні забутих предків", режисер Сергій Параджанов;
- "Київські фрески", режисер Сергій Параджанов;
- "Ти – Космос", режисер Павло Остріков;
- "Редакція", режисер Роман Бондарчук;
- "Квіти України", режисерка Аделіна Борец;
- блоки короткого метру від Kyiv International Short Film Festival.
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