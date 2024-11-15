Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Оголосили імʼя ведучого церемонії "Оскар-2025"

Оголосили імʼя ведучого церемонії "Оскар-2025"

Дар'я Тарасова
15 листопада, 2024 п'ятниця
17:20
Кіно

Телеведучий, сценарист, продюсер і комік, володар премії "Еммі" Конан О’Браєн стане єдиним ведучим 97-ї церемонії вручення премії "Оскар", що відбудеться 2 березня 2025 року

Зміст

Про це пише Deadline.

Імʼя ведучого оголосив генеральний директор американської академії кіномистецтв Білл Крамер і президент академії Джанет Янг. Це буде перший раз, коли О’Браєн вестиме "Оскар".

"Ми раді й маємо за честь, що цього року незрівнянний Конан О’Браєн буде вести церемонію вручення "Оскара". Він ідеальна людина, яка може допомогти очолити наше всесвітнє свято кіно завдяки своєму блискучому гумору, любові до фільмів і його досвіду в прямому ефірі. Його дивовижна здатність налагодити зв’язок із глядачами об’єднає глядачів, щоб зробити те, що "Оскар" вміє найкраще – віддати честь дивовижним фільмам і кінематографістам цього року", - сказали Крамер і Янг.

Сам ОʼБраєн також прокоментував новину: "Америка вимагала цього, і тепер це відбувається: новий Cheesy Chalupa Supreme від Taco Bell. Інші новини: я вестиму церемонію вручення "Оскара".

Вибір ведучим церемонії О’Браєна є дещо несподіваним, оскільки цього року його ім’я не згадувалося в переліку імовірних ведучих премії "Оскар". Раніше джерела зазначали, що академія схилялася до формату, у якому ведучих було кілька. Розглядали також варіант, щоб церемонію вели зірки "Дедпула та Росомахи" Раян Рейнольдс та Г’ю Джекман. Проте Рейнольдс тоді назвав це малоймовірним.

Попри те, що ОʼБраєн ніколи не був ведучим церемонії "Оскар", він вів церемонії "Еммі" у 2002 і 2006 роках, а також церемонію вручення кінопремій MTV у 2014 році. 

О’Брайєн не славиться політичним гумором, як Кіммел, Стівен Колберт, Сет Меєрс і Джон Стюарт, які були ведучими на гучних церемоніях. Однак джерело, обізнане з обговореннями, уточнило, що в кіноакадемії хотіли уникнути подібних жартів, особливо цього року, коли Дональд Трамп повернувся в Білий дім. 

О’Браєн найбільш відомий тим, що веде нічні ток-шоу "Пізньої ночі з Конаном О’Браєном", "Вечірнє шоу з Конаном О’Браєном" і "Конан". До своєї понад двадцятирічної кар’єри ведучого він працював сценаристом для Saturday Night Live і "Сімпсони". Він виграв п’ять премій "Еммі" та отримав 31 номінацію за свою роботу.

97-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в неділю, 2 березня 2025 року, в Dolby Theatre. 

Теги:
Новини
Культура
Оскар
Читайте також:
США, Південна Корея
Автор Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
Перемога Трампа змусила Південну Корею переглянути плани щодо передачі зброї Україні, - Bloomberg
Сергій Лавров
Автор Юлія Лаврук
14 листопада, 2024 четвер
Лавров поскаржився, що навіть "дружні" країни відмовляються заправляти його літак через санкції
Україна росія війна
Автор Юрій Мартинович
13 листопада, 2024 середа
Мирна угода в обмін на що: які сценарії завершення війни розглядає Дональд Трамп. Пояснюємо
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 43.37
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 листопада
18:12
Газпром
Газпром припиняє поставки газу до Австрії: це привело до стрибка цін в Європі
18:04
Маріупольський драмтеатр
Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію, - Андрющенко
18:03
У Кривому Розі демонтували пам'ятники Лермонтову та Пушкіну
18:00
OPINION
блог Олександр Антонюк
Не тільки США, але й балтійсько-чорноморська коаліція
17:40
ССО ЗСУ
На Курщині бійці ССО врятували з оточення 16 українських воїнів
17:37
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що завдяки Трампу "війна в Україні завершиться швидше"
17:28
Путін та Лукашенко
У Білорусі залишається близько 2 тис. російських військових, - "Гаюн"
17:27
Оновлено
Шольц путін
Шольц та Путін провели перші переговори за два роки: канцлер закликав вивести війська з України
17:25
Ракетоносій "калібрів"
Ефективність "калібрів" знизилася, але ворог усе ще може застосовувати їх для комбінованих атак, – ВМС
17:09
Микола Тищенко, суд
Суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня
17:09
Ексклюзив
Дональд Трамп
Чекають позицію Трампа щодо оборонної політики США: Defense Express про військову допомогу Україні від Південної Кореї
17:08
БПЛА Лелека
Запорізька область виділила понад 1 млрд грн зі свого оборонного бюджету на закупівлю дронів
16:59
Владислав Ванат, збірна України
Форвард "Динамо" пропустить надважливий матч збірної України у Лізі націй
16:52
Герман Галущенко
Україна може допомогти Польщі з розвитком атомної енергетики
16:34
Покровськ
Без води й опалення, подекуди без газу та на 40% без електрики, – очільник Покровської МВА про ситуацію в місті
16:34
Армія оборони Ізраїлю вдарила по передмістю Дамаска: є загиблі та поранені
16:28
Майк Тайсон і Джейк Пол
Майк Тайсон вдарив Джейка Пола під час битви поглядів
16:16
Одразу на кількох кінофестивалях у Великій Британії покажуть українські фільми
16:16
Ексклюзив
яйця
Всі помітили, як подорожчали яйця: інвестиційний банкір Фурса про фактори, що впливають на зростання цін
16:14
НБУ
Експертна комісія Інституту нацпам'яті підтримала ініціативу НБУ перейменувати "копійку" на "шаг"
16:05
водійка автобуса
Уряд запустив проєкт з опанування понад 30 професій для жінок
16:05
OPINION
Ідіотократія Трампа: ми з вами вже бачили приклад зламаної системи
15:46
імпорт електроенергії
Країни G7+ відзначили прогрес України у впровадженні реформ у сфері енергетики
15:41
Оновлено
Євген Шевченко
Суд обирає запобіжний захід Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді
15:33
пневматичний пістолет постріл
Міноборони перевіряє інформацію щодо застосування зброї співробітником ТЦК на Київщині
15:31
Стівен Кінґ
Стівен Кінг оголосив, що йде з соцмережі X
15:25
Викладача, який коригував ворожі ракетні удари по Харкову, засудили до 15 років
15:20
Тисяча гривень
"Тисяча від Зеленського": уряд ухвалив порядок реалізації проєкту
15:02
Оновлено
Росіяни встановили триколор на кордоні з Чернігівщиною: в ДПСУ прокоментували
14:58
На фото: Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - 2024: 15 листопада розпочинається перший етап голосування
14:56
електронне посвідчення водія
У Міноборони пояснили, за яких умов можуть тимчасово позбавити водійських прав за ухилення від мобілізації
14:55
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Херсонська область
Через атаки РФ по Херсонщині 14 листопада загинула жінка, є поранені
14:16
У невизнаній Абхазії спалахнули протести проти інвестиційної угоди з Москвою
14:12
"Порожні стільці": у Києві відбулася акція на підтримку журналістів, митців і правозахисників, які зникли безвісти чи перебувають у полоні
14:07
OPINION
Зе-консерви вибухають. Чим небезпечне інтервʼю Дмитрука для Russia Today?
14:05
Крим, Балаклава
Понад 200 млн грн збитків: путінському археологу оголосили заочну підозру за незаконні розкопки в Криму
13:52
Дональд Трамп
Axios: Чому Трамп наполягає на міжсесійних призначеннях для свого кабінету?
13:32
Норвегія фінансуватиме виробництво зброї і техніки в Україні
13:29
Україна ЄС
Україна залучить понад $1 млрд від Світового банку та €150 млн від ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV