Оголосили імʼя ведучого церемонії "Оскар-2025"

Про це пише Deadline.

Імʼя ведучого оголосив генеральний директор американської академії кіномистецтв Білл Крамер і президент академії Джанет Янг. Це буде перший раз, коли О’Браєн вестиме "Оскар".

"Ми раді й маємо за честь, що цього року незрівнянний Конан О’Браєн буде вести церемонію вручення "Оскара". Він ідеальна людина, яка може допомогти очолити наше всесвітнє свято кіно завдяки своєму блискучому гумору, любові до фільмів і його досвіду в прямому ефірі. Його дивовижна здатність налагодити зв’язок із глядачами об’єднає глядачів, щоб зробити те, що "Оскар" вміє найкраще – віддати честь дивовижним фільмам і кінематографістам цього року", - сказали Крамер і Янг.

Сам ОʼБраєн також прокоментував новину: "Америка вимагала цього, і тепер це відбувається: новий Cheesy Chalupa Supreme від Taco Bell. Інші новини: я вестиму церемонію вручення "Оскара".

Вибір ведучим церемонії О’Браєна є дещо несподіваним, оскільки цього року його ім’я не згадувалося в переліку імовірних ведучих премії "Оскар". Раніше джерела зазначали, що академія схилялася до формату, у якому ведучих було кілька. Розглядали також варіант, щоб церемонію вели зірки "Дедпула та Росомахи" Раян Рейнольдс та Г’ю Джекман. Проте Рейнольдс тоді назвав це малоймовірним.

Попри те, що ОʼБраєн ніколи не був ведучим церемонії "Оскар", він вів церемонії "Еммі" у 2002 і 2006 роках, а також церемонію вручення кінопремій MTV у 2014 році.

О’Брайєн не славиться політичним гумором, як Кіммел, Стівен Колберт, Сет Меєрс і Джон Стюарт, які були ведучими на гучних церемоніях. Однак джерело, обізнане з обговореннями, уточнило, що в кіноакадемії хотіли уникнути подібних жартів, особливо цього року, коли Дональд Трамп повернувся в Білий дім.

О’Браєн найбільш відомий тим, що веде нічні ток-шоу "Пізньої ночі з Конаном О’Браєном", "Вечірнє шоу з Конаном О’Браєном" і "Конан". До своєї понад двадцятирічної кар’єри ведучого він працював сценаристом для Saturday Night Live і "Сімпсони". Він виграв п’ять премій "Еммі" та отримав 31 номінацію за свою роботу.

97-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в неділю, 2 березня 2025 року, в Dolby Theatre.