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Оскароносний актор Майкл Дуглас прибув до Києва та поїв борщу в закладі Клопотенка

Дар'я Тарасова
11 вересня, 2024 середа
16:12
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Американський актор, зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення, прогулявся центром Києва

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі управління туризму та промоцій КМДА у facebook.

Лауреата премії "Оскар" у номінації "Найкращий актор" Майкла Дугласа помітили в Києві. Організувати знайомство американської зірки з українською столицею взялося управління туризму та промоцій КМДА.

"Під час прогулянки Майкл відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк "Володимирська гірка", де оглянув мальовничі краєвиди Дніпра, після чого завітав до величної Андріївської церкви. Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувались у Києві", - поділились в управлінні.

На фото актор "Ідеального вбивства" та "Гри на виживання" позує на тлі Андріївської церкви.

Актор також завітав до закладу українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка "100 років тому вперед".

"Тепер його основний інстинкт — навернути борщ із салом", - підписав спільний знімок ресторатор.

Теги:
Культура
підтримка України
Євген Клопотенко
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