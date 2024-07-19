Пальто, в якому Кейт Вінслет була в останній сцені "Титаніка", можуть продати за $250 тис.

Про це пише Daily Mail.

На голлівудському аукціоні Entertainment Memorabilia, який з 15 по 18 серпня пройде у Лос-Анджелесі, виставлять пальто, яке носила героїня акторки Кейт Вінслет Роуз Девітт Букатер, коли "Титанік" почав тонути. Елемент одягу, за оцінками експертів, принесе від $125 тис. до $250 тис.

Фото: PropStore Auction

Роуз уперше зʼявляється у світло-рожевому пальто з чорною вишивкою в формі завитків на комірі та манжетах після того, як корабель зіткнувся з айсбергом. Вона, її мати та наречений Кел намагалися зʼясувати інформацію про ситуацію. Саме в цій сцені Роуз дізнається про серйозність ситуації від архітектора корабля Томаса Ендрюса. Він каже їй, що "Титанік" опиниться на дні Атлантичного океану всього за годину. Кел уже підставив Джека за крадіжку намиста "Серце океану", а самого Джека прикули наручниками до труби під палубою та залишили вмирати.

Роуз, все ще одягнена в пальто, збирається сісти в рятувальну шлюпку разом зі своєю матір’ю та Келом. Але, коли вона розуміє, що Кел і його охоронець мають намір, щоб Джек потонув разом з кораблем, вона тікає і вирушає на порятунок.

Фото: 20th Century Fox

Відомо, що для зйомок фільму художники з костюмів зробили кілька варіантів пальто, враховуючи, що Роуз була в цьому пальто у воді. Представники аукціону PropStore Auction зазначають, що саме це пальто зі сцени, в якій Роуз розмовляє з Ендрюсом, перш ніж врятувати Джека.

У 2023 році така ж версія пальто була продана через Goldin за $110,4 тис. Ще одна версія пальто була продана на аукціоні GWS у 2019 році за $270 тис.

У березні на аукціон виставили імпровізований рятувальний пліт - великий уламок дерев’яної дверної рами, на якому врятувалась героїня Кейт Вінслет та не помістився і помер Джек (Леонардо Ді Капріо).