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Перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскара", Суспільне висловило організаторам обурення

11 березня, 2024 понедiлок
22:05
Кіно Оскар

Зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар" вирізали номінацію, у якій здобула перемогу стрічка "20 днів у Маріуполі"

Про це повідомляє "Суспільне".

"Сьогодні, 11 березня, о  20:30 на телеканалі Суспільне Культура, який вже вдруге цьогоріч є ексклюзивним транслятором Церемонії вручення "Оскар"® в Україні, був запланований показ міжнародної скороченої версії, однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє", - йдеться у повідомленні.

Команда Суспільного мовника висловила обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited. А замість скороченої телеверсії покажуть повну, яка була у прямій трансляції.

"Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", де справедливу нагороду здобула стрічка "20 днів у Маріуполі". Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом - тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар", - зазначив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін.

Також він нагадав, що минулого року момент із нагородженням документального фільму увійшов до телеверсії, тоді перемогу здобула стрічка про росіянина Олексія Навального.

"Нагадаємо, що минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду. Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту", - наголосив Галкін.

  • 11 березня на церемонії "Оскар-2024" в США стрічка Мстислава Чернова про перші дні вторгнення Росії в Маріуполь визнана першою у категорії "Найкращий документальний фільм".
Теги:
Культура
Україна
Оскар
Маріуполь
суспільне мовлення
Війна з Росією
США
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