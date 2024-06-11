Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно "Погано не виглядало": Дмитро Ступка пояснив, чому знявся у російському пропагандистському фільмі

"Погано не виглядало": Дмитро Ступка пояснив, чому знявся у російському пропагандистському фільмі

11 червня, 2024 вiвторок
19:11
Кіно На фото: Дмитро Ступка

Український актор Дмитро Ступка прокоментував участь у російському фільмі 2010 року "Ми з майбутнього - 2", в якому спотворено трактується роль УПА

Зміст

Про це Ступка розповів у інтерв’ю OBOZ.UA.

Український актор Дмитро Ступка, який з 2022 року перебуває в США, пригадав свою участь у російському пропагандистському фільмі "Ми з майбутнього - 2", який був заборонений в Україні й визнаний антиукраїнським. Ступка, якому на момент зйомок було 23 роки, пояснив, що погодився, адже був молодим.

"Там історія дуже заплутана вийшла. На проби мене запросив естонський режисер Андрес Пуустусмаа, який бачив мене у постановці "Чайка" в Театрі Франка. Однак потім його змінили на Олега Погодіна, у якого мій дідусь пізніше знімався у фільмі "Дім". До речі, він мене попереджав, що краще не приймати пропозиції, бо герой непростий. Але мій Сірий – не лиходій, просто слабохарактерний хлопець. Зрештою, актори часто грають поганців, але ж це не означає, що вони у звичайному житті поділяють погляди своїх кіногероїв. Окрім того, я був дуже молодим, студентом. Коли дізнався, що мене беруть на роль у кіно, стрибав від щастя до стелі", - пригадав Ступка.

Події військово-фантастичного фільму "Ми з майбутнього - 2" розгортаються у 1944 році в Україні. За основу взято битву 1944-го між військами Червоної армії та СС "Галичина", відому в історії як "Бродівський котел". Фільм містить низку фейків, показує "агресивних українських націоналістів із Заходу України", а сам Ступка зіграв слабохарактерного сина депутата Верховної Ради Сірого.

"Звичайно, потім все це вилізло мені боком, але повірте, у процесі роботи це погано аж ніяк не виглядало. Коли Олег Погодін відзняв це кіно, йому не дозволили його монтувати, бо хотіли все по-своєму. І тоді він взяв собі псевдонім Борис Ростов. І недарма, бо те, що було прописане у сценарії та що з’явилося на екрані, – різні речі. Виявилося, що цей фільм фінансувала якась російська партія. Я думаю, що вони зробили його таким спеціально – для розпалювання ворожнечі. Але зрозумів це вже постфактум, коли картину змонтували та випустили", - додав Ступка.

Міністерство культури України не дало дозволу на прокат фільму, визнавши його провокаційним та таким, що розпалює міжнаціональну ворожнечу.
 

Теги:
Культура
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
Крим, Севастополь, Бельбек
10 червня, 2024 понедiлок
Російським військовим ППО наказали евакуювати свої сім'ї із Криму, - "Атеш"
путін та Байден, війна в Україні
10 червня, 2024 понедiлок
"Мирна конференція - це розмова Байдена і Путіна один з одним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 10 червня
10 червня, 2024 понедiлок
У Баренцовому морі горить російський військовий корабель "Адмірал Левченко", - ВМС ЗСУ
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
19:53
Гантер Байден
Сина Байдена федеральне журі присяжних США визнало винним у незаконному зберіганні зброї
19:46
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 87 боєзіткнень. На Покровському напрямку активізувалася ворожа авіація
19:19
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:07
цирк у Луганську
У цирку окупованого Росією Луганська тварин "дресують" електрострумом і морять голодом, - Спротив
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 839-го дня війни: спалений російський "Борисоглєбськ-2", ППО від Німеччини й Італії та ЗРК "Містраль" від Естонії
18:56
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"Українські дипломати вербують у Кот-д’Івуарі найманців": російська пропаганда запустила новий фейк
18:41
ЗРК "Містраль"
Естонія передасть Україні ЗРК Mistral та ракети до них
18:36
Прапор США
США виділяють на підтримку енергетики України $824 млн
18:32
Вадим Сухаревський
Сухаревський назвав терміни виходу Сил безпілотних систем на бойові спроможності та принципи набору службовців
18:27
Росіяни посилили оборону Кримського моста, - моніторингова група
18:21
Фільм "Епізоди: Україна на Мундіалі" про збірну на Чемпіонаті світу - 2006 з'явився на Netflix 
18:19
Ексклюзив
російська бомба КАБ
Аналогічні КАБ західні авіабомби та радянські запаси: у Defense Express порівняли можливості України та РФ
18:10
Скинув вибухівку з БПЛА на цивільних: військовому РФ оголосили підозру в порушенні законів війни
18:06
світло
Графіки відключень світла 12 червня діятимуть по всій Україні
18:02
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик може стати футболістом "Мілана"
17:55
Норвегія
Парламент Норвегії підтримав фінансування оборони на 140 млрд євро до 2036 року
17:31
Вдягала Зеленського та Тіну Кароль: на війні загинула стилістка і військовослужбовиця Шура Ялта Рязанцева
17:23
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ планує завезти на ТОТ Запорізької області 50 тис. росіян, ОВА заявила про геноцид українців
17:21
окупант
Ворог підтягує резерви, - Синєгубов розповів про передислокацію російських військ на Харківщині
17:07
Енріке Кармо
Бразильці відмовились продати "Шахтарю" 17-річного півзахисника
17:00
Дональд Трамп
У палаті представників США створюють "групу реагування" на випадок обрання Трампа президентом, - Politico
16:57
Ексклюзив
Карта бойових дій: Вовчанськ
Росіяни намагаються поновити втрачені позиції: заступник комбата ударних БПЛА про ситуацію на Харківщині
16:48
Еммануель Макрон
Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки
16:42
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Молдова - Україна: букмекери дали прогноз на фінальний матч збірної перед Євро-2024
16:30
Аналітика
Андрій Єрмак та Дарія Зарівна
Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі
16:25
поранений окупант
Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр
16:24
OPINION
Ірина Федорів
Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?
16:24
Очолив катівню на ТОТ Луганщини, імітував розстріли полонених: екскерівника колонії підозрюють у воєнному злочині
16:17
Метро "Деміївська" (Київ"
Київський метрополітен спрогнозував терміни відновлення руху з Деміївської до Либідської
16:05
Spotify
Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги
15:58
Радослав Сікорський
РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі
15:50
військовий квиток, мобілізація
Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
15:49
Зеленський провів зустрічі з президентом та канцлером Німеччини: обговорили Саміт миру та ситуацію на фронті
15:45
пенсіонери
Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив
15:44
Партнерський матеріал
Війна та сімейне право в Україні: адвокатка розповіла, які зміни відбулись у процедурі розлучення після повномасштабного вторгнення та оголошення мобілізації
15:41
"Епіцентр". Херсон
Росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об'єктів на Херсонщині
15:39
"Є медична таємниця": ведучий В'ячеслав Соломка прокоментував відпочинок в Іспанії
15:39
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року
15:34
Володимир Зеленський
Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський
15:26
Ексклюзив
окупанти в Криму
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV