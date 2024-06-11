"Погано не виглядало": Дмитро Ступка пояснив, чому знявся у російському пропагандистському фільмі

Про це Ступка розповів у інтерв’ю OBOZ.UA.

Український актор Дмитро Ступка, який з 2022 року перебуває в США, пригадав свою участь у російському пропагандистському фільмі "Ми з майбутнього - 2", який був заборонений в Україні й визнаний антиукраїнським. Ступка, якому на момент зйомок було 23 роки, пояснив, що погодився, адже був молодим.

"Там історія дуже заплутана вийшла. На проби мене запросив естонський режисер Андрес Пуустусмаа, який бачив мене у постановці "Чайка" в Театрі Франка. Однак потім його змінили на Олега Погодіна, у якого мій дідусь пізніше знімався у фільмі "Дім". До речі, він мене попереджав, що краще не приймати пропозиції, бо герой непростий. Але мій Сірий – не лиходій, просто слабохарактерний хлопець. Зрештою, актори часто грають поганців, але ж це не означає, що вони у звичайному житті поділяють погляди своїх кіногероїв. Окрім того, я був дуже молодим, студентом. Коли дізнався, що мене беруть на роль у кіно, стрибав від щастя до стелі", - пригадав Ступка.

Події військово-фантастичного фільму "Ми з майбутнього - 2" розгортаються у 1944 році в Україні. За основу взято битву 1944-го між військами Червоної армії та СС "Галичина", відому в історії як "Бродівський котел". Фільм містить низку фейків, показує "агресивних українських націоналістів із Заходу України", а сам Ступка зіграв слабохарактерного сина депутата Верховної Ради Сірого.

"Звичайно, потім все це вилізло мені боком, але повірте, у процесі роботи це погано аж ніяк не виглядало. Коли Олег Погодін відзняв це кіно, йому не дозволили його монтувати, бо хотіли все по-своєму. І тоді він взяв собі псевдонім Борис Ростов. І недарма, бо те, що було прописане у сценарії та що з’явилося на екрані, – різні речі. Виявилося, що цей фільм фінансувала якась російська партія. Я думаю, що вони зробили його таким спеціально – для розпалювання ворожнечі. Але зрозумів це вже постфактум, коли картину змонтували та випустили", - додав Ступка.

Міністерство культури України не дало дозволу на прокат фільму, визнавши його провокаційним та таким, що розпалює міжнаціональну ворожнечу.

