Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд

Про це повідомляє The New Your Times.

Вранці 16 вересня у своєму будинку в Юті, США, у 89-річному віці помер Роберт Редфорд. Лауреат премії "Оскар", він був режисером, хіти якого допомагали Америці осмислювати саму себе, а поза екраном він пропагував екологічні проблеми та сприяв руху незалежного кіно навколо фестивалю "Санденс".

Про його смерть оголосила у своїй заяві Сінді Бергер, виконавчий директор рекламної фірми Rogers & Cowan PMK. Вона сказала, що він помер уві сні, але не назвала конкретної причини. Він був "у місці, яке любив, оточений тими, кого любив", йдеться у заяві.

Редфорд зазвичай вимагав, щоб його фільми мали культурну вагу, у багатьох випадках змушуючи серйозні теми, такі як горе та політична корупція, резонувати з глядачами.

Серед його найвизначніших фільмів, у яких він працював як актор, були "Буч Кессіді і Санденс Кід" (1969) та "Вся президентська рать" (1976) про журналістське переслідування президента Річарда Ніксона в епоху Вотергейту. У фільмі "Три дні Кондора" (1975) він був інтровертним шифрувальником ЦРУ, спійманим у вбивчій грі. Фільм "Жало" (1973) про шахраїв часів Великої депресії приніс Редфорду його першу і єдину номінацію на "Оскар" як актору.

Він був одним з улюблених головних акторів Голлівуду протягом десятиліть. Він знімався в комедіях, драмах та трилерах. Студії часто продавали його як секс-символ.

Він почав займатися режисурою у свої 40 років і отримав премію "Оскар" за першу роботу "Звичайні люди" (1980), що розповідає про розпад сім'ї вищого середнього класу після смерті сина. "Звичайні люди" отримали ще три "Оскари", зокрема за найкращий фільм.

Фільм "Вікторина" (1994) про сумнозвісний телевізійний скандал 1950-х був номінований на чотири премії "Оскар", включно з премією за найкращий фільм та найкращу режисуру.

У 1981 році він заснував Інститут "Санденс", некомерційну організацію, що займається культивуванням нових кінематографічних голосів. У 1984 році він взяв на себе керівництво кінофестивалем у Юті, який переживав труднощі, і через кілька років перейменував його на честь інституту.

Кінофестиваль "Санденс" у Парк-Сіті став глобальним і вільним ринком для американських фільмів, знятих поза голлівудською системою. Завдяки ажіотажу, викликаному відкриттям таких талантів, як Стівен Содерберг, фестиваль "Санденс" став синонімом творчого передового досвіду.

Режисери Квентін Тарантіно, Джеймс Ван, Даррен Аронофскі, Ніколь Голофсенер, Девід О. Рассел, Раян Куглер, Роберт Родрігес, Хлоя Чжао та Ава Дюверне були виховані фестивалем "Санденс" на початку своєї кар'єри. "Санденс" також перетворився на один з провідних світових фестивалів документальних фільмів, зокрема тих, що зосереджені на прогресивних темах, таких як репродуктивні права, проблеми ЛГБТК та зміна клімату.

