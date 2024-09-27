Попри відмову зніматися у "Піратах Карибського моря": Джонні Депп в образі Джека Спарроу відвідав дітей в іспанській лікарні
Під час Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні американський актор Джонні Депп вирішив підтримати дітей в онковідділенні місцевої лікарні
Про це пише People.
Американський актор Джонні Депп під час перебування на Міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні (Іспанія) вирішив відвідати лікарню університету Доностії. 26 вересня Депп, одягнений в костюм свого найвідомішого персонажа - капітана Джека Спарроу з франшизи "Пірати Карибського моря" - навідався до відділення педіатрії та онкології.
61-річний актор розмовляв і грав з пацієнтами, сміявся і поводився як його персонаж.
Фото: OSI Donostialdea ESI/X
Лікарня опублікувала в соцмережі Х фотографії візиту актора.
"Від усього персоналу університетської лікарні Доностії ми хотіли б висловити безмежну вдячність Джонні Деппу за його час, підтримку та енергію, а також фестивалю в Сан-Себастьяні за те, що сприяв цьому візиту", — йдеться у повідомленні.
Фото: OSI Donostialdea ESI/X
Раніше Депп відвідував дитячі відділення лікарень як Джек Горобець по всьому світу: від Ванкувера, Парижа, Лондона та Австралії.
Депп знявся у франшизі "Пірати Карибського моря" разом з Орландо Блумом і Кірою Найтлі.
Візит Деппа до лікарні відбувся після премʼєри "Моді" на 72-му Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні.
Раніше повідомляли, що замість зйомок у шостій частині "Піратів Карибського моря" Джонні Депп зайнявся новим проєктом, присвяченому відомому італійському художнику минулих літ. Це "цікавезні дві доби 1916 року із життя популярного експресіоніста". Актор виступив у ролі режисера і продюсера. До своєї команди актор покликав Аль Пачіно та Баррі Навіді.
Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко далися голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався в ЗМІ, а засідання транслювали онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.
У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, в ЗМІ зʼявилися перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім, джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.
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