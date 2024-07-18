Премія "Еммі" оголосила номінантів: рекордсменами стали серіали "Ведмідь" та "Сьоґун"
Національна академія телевізійних мистецтв і наук оприлюднила список претендентів на 76-ту телевізійну премію "Еммі", яку вручатимуть 15 вересня у Лос-Анджелесі
Про це повідомляється на сайті премії.
Лауреати американської телевізійної премії "Еммі" акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл разом із головою Американської телевізійної академії Крісом Абрего назвали претендентів на цьогорічну премію. Церемонія нагородження на 76-ту премію "Еммі" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.
Лідером за кількістю номінацій став серіал від FX "Сьоґун". Він претендує на 25 нагород. Комедійний серіал "Ведмідь" отримав 23 номінації. Серіал-антологія "Справжній детектив: Нічна країна" зібрав 19 номінацій.
Загалом список номінантів на премію "Еммі - 2024" виглядає наступним чином.
Найкращий драматичний серіал:
"Корона"
"Фолаут"
"Позолочене століття"
"Ранкове шоу"
"Містер і місис Сміт"
"Сьоґун"
"Повільні коні"
"Проблема трьох тіл"
Найкращий комедійний серіал:
"Початкова школа Еббот"
"Ведмідь"
"Угамуй свій запал"
"Хитрощі"
"Вбивства в одному будинку"
"Палм-Рояль"
"Пси з резервації"
"Чим ми займаємося в тінях"
Найкращий мінісеріал:
"Оленя"
"Фарґо"
"Уроки хімії"
"Ріплі"
"Справжній детектив: Нічна країна"
Найкращий актор у драматичному серіалі:
Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")
Дональд Гловер ("Містер і місис Сміт")
Волтон Гоґґінс ("Фолаут")
Гарі Олдман ("Повільні коні")
Хіроюкі Санада ("Сьоґун")
Домінік Вест ("Корона")
Найкраща акторка у драматичному серіалі:
Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
Керрі Кун ("Позолочене століття")
Майя Ерскін ("Містер і місис Сміт")
Анна Саваї ("Сьоґун")
Імельда Стонтон ("Корона")
Різ Візерспун ("Ранкове шоу")
Найкраща акторка у комедійному серіалі:
Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
Айо Едебірі ("Ведмідь")
Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")
Мая Рудольф ("Великі гроші")
Джин Смарт ("Хитрощі")
Крістен Віг ("Палм-Рояль")
Найкращий актор у комедійному серіалі:
Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")
Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")
Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")
Найкращий актор у мінісеріалі:
Метт Бомер ("Попутники")
Річард Гедд ("Оленя")
Джон Хемм ("Фарго")
Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
Ендрю Скотт ("Ріплі")
Найкраща акторка у мінісеріалі:
Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")
Брі Ларсон ("Уроки хімії")
Джуно Темпл ("Фарго")
Софія Вергара ("Гризельда")
Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
Уперше церемонія премії "Еммі" пройшла в 1949 році. Нагорода вважається телевізійним аналогом "Оскара".
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