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Премія "Еммі" оголосила номінантів: рекордсменами стали серіали "Ведмідь" та "Сьоґун"

18 липня, 2024 четвер
10:07
Кіно На фото: статуетка премії "Еммі"

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оприлюднила список претендентів на 76-ту телевізійну премію "Еммі", яку вручатимуть 15 вересня у Лос-Анджелесі

Зміст

Про це повідомляється на сайті премії.

Лауреати американської телевізійної премії "Еммі" акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл разом із головою Американської телевізійної академії Крісом Абрего назвали претендентів на цьогорічну премію. Церемонія нагородження на 76-ту премію "Еммі" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі. 

Лідером за кількістю номінацій став серіал від FX "Сьоґун". Він претендує на 25 нагород. Комедійний серіал "Ведмідь" отримав 23 номінації. Серіал-антологія "Справжній детектив: Нічна країна" зібрав 19 номінацій.

Загалом список номінантів на премію "Еммі - 2024" виглядає наступним чином.

Найкращий драматичний серіал:

"Корона"
"Фолаут"
"Позолочене століття"
"Ранкове шоу"
"Містер і місис Сміт"
"Сьоґун"
"Повільні коні"
"Проблема трьох тіл"

Найкращий комедійний серіал:

"Початкова школа Еббот"
"Ведмідь"
"Угамуй свій запал"
"Хитрощі"
"Вбивства в одному будинку"
"Палм-Рояль"
"Пси з резервації"
"Чим ми займаємося в тінях"

Найкращий мінісеріал:

"Оленя"
"Фарґо"
"Уроки хімії"
"Ріплі"
"Справжній детектив: Нічна країна"

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")
Дональд Гловер ("Містер і місис Сміт")
Волтон Гоґґінс ("Фолаут")
Гарі Олдман ("Повільні коні")
Хіроюкі Санада ("Сьоґун")
Домінік Вест ("Корона")

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
Керрі Кун ("Позолочене століття")
Майя Ерскін ("Містер і місис Сміт")
Анна Саваї ("Сьоґун")
Імельда Стонтон ("Корона")
Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкраща акторка у комедійному серіалі:

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
Айо Едебірі ("Ведмідь")
Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")
Мая Рудольф ("Великі гроші")
Джин Смарт ("Хитрощі")
Крістен Віг ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")
Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")
Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")

Найкращий актор у мінісеріалі:

Метт Бомер ("Попутники")
Річард Гедд ("Оленя")
Джон Хемм ("Фарго")
Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкраща акторка у мінісеріалі:

Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")
Брі Ларсон ("Уроки хімії")
Джуно Темпл ("Фарго")
Софія Вергара ("Гризельда")
Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Уперше церемонія премії "Еммі" пройшла в 1949 році. Нагорода вважається телевізійним аналогом "Оскара".

Теги:
Культура
Еммі
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