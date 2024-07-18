Премія "Еммі" оголосила номінантів: рекордсменами стали серіали "Ведмідь" та "Сьоґун"

Про це повідомляється на сайті премії.

Лауреати американської телевізійної премії "Еммі" акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл разом із головою Американської телевізійної академії Крісом Абрего назвали претендентів на цьогорічну премію. Церемонія нагородження на 76-ту премію "Еммі" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.

Лідером за кількістю номінацій став серіал від FX "Сьоґун". Він претендує на 25 нагород. Комедійний серіал "Ведмідь" отримав 23 номінації. Серіал-антологія "Справжній детектив: Нічна країна" зібрав 19 номінацій.

Загалом список номінантів на премію "Еммі - 2024" виглядає наступним чином.

Найкращий драматичний серіал:

"Корона"

"Фолаут"

"Позолочене століття"

"Ранкове шоу"

"Містер і місис Сміт"

"Сьоґун"

"Повільні коні"

"Проблема трьох тіл"

Найкращий комедійний серіал:

"Початкова школа Еббот"

"Ведмідь"

"Угамуй свій запал"

"Хитрощі"

"Вбивства в одному будинку"

"Палм-Рояль"

"Пси з резервації"

"Чим ми займаємося в тінях"

Найкращий мінісеріал:

"Оленя"

"Фарґо"

"Уроки хімії"

"Ріплі"

"Справжній детектив: Нічна країна"

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")

Дональд Гловер ("Містер і місис Сміт")

Волтон Гоґґінс ("Фолаут")

Гарі Олдман ("Повільні коні")

Хіроюкі Санада ("Сьоґун")

Домінік Вест ("Корона")

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Керрі Кун ("Позолочене століття")

Майя Ерскін ("Містер і місис Сміт")

Анна Саваї ("Сьоґун")

Імельда Стонтон ("Корона")

Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкраща акторка у комедійному серіалі:

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")

Мая Рудольф ("Великі гроші")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Крістен Віг ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")

Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")

Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")

Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")

Найкращий актор у мінісеріалі:

Метт Бомер ("Попутники")

Річард Гедд ("Оленя")

Джон Хемм ("Фарго")

Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкраща акторка у мінісеріалі:

Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")

Брі Ларсон ("Уроки хімії")

Джуно Темпл ("Фарго")

Софія Вергара ("Гризельда")

Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Уперше церемонія премії "Еммі" пройшла в 1949 році. Нагорода вважається телевізійним аналогом "Оскара".