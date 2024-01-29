Про співака Фаррелла Вільямса знімуть анімований фільм у стилі Lego

Про це пише Deadline.

Життя 50-річного американського співака та репера Фаррелла Вільямса стане основою для нового фільму кінокомпанії Focus Features, що є підрозділом Universal Pictures. Фільм під назвою Piece by Piece ("Деталь за деталлю"), режисером якого є лауреат премії "Оскар" за фільм "За 20 футів від того, щоб стати зіркою" Морган Невілл, буде знятий за допомогою конструктора Lego. Картина вийде в кінотеатри США 11 жовтня.

13-разовий володар "Ґреммі" та двічі номінант на "Оскар" повідомив у Instagram, що про нього знімуть фільм.

"Хто б міг подумати, що гра з Lego в дитинстві перетвориться на фільм про моє життя. Це доказ того, що будь-хто також може це зробити… #PieceByPiece", - написав співак.

Фільм "Piece by Piece" продюсують Невілл і Кейтрін Роджерс разом із продюсерами Вільямсом, Мімі Вальдес і Шані Саксон.

"Фаррелл Вільямс — справжній новатор, чий вплив на музику, мистецтво та моду постійно змінює світову культуру з незаперечним відчуттям радості. У партнерстві з неповторним Морганом Невілом і безмежною креативністю бренду Lego його далекоглядний дух оживає в абсолютно унікальний і захопливий спосіб, який надихне кожного танцювати, співати та використовувати свій голос, щоб побудувати світ, який вони хочуть, цеглина за цеглиною і деталь за деталлю", - зазначив голова правління Focus Features Пітер Куявскі.

Невілл уточнив, що п’ять років тому Фаррел Вільямс звернувся до нього з ідеєю допомогти йому розповісти свою історію за допомогою анімації Lego.

"Це був один із тих рідкісних моментів, коли я миттєво зрозумів, що я хочу вирушити в цю подорож. Я вдячний нашим партнерам у Focus Features і Lego Group за їхню віру в нашу божевільну місію. Ми зібрали неймовірну команду творчих співробітників, щоб допомогти створити новий тип фільму. Я не можу дочекатися, коли люди це побачать", - додав режисер.

Це буде перший фільм, створений у такий спосіб.

