Продовження екранізації відеоігри Mortal Kombat: вийшов перший офіційний трейлер фільму "Мортал Комбат 2"

Трейлер оприлюднили на YouTube.

Друга частина американського фентезійного бойовика з елементами бойових мистецтв "Мортал Комбат" вийде в кінотеатрах 24 жовтня. Кінокомпанія Warner Bros. показала перший офіційний трейлер, в якому зірка "Хлопаків" Карл Урбан зіграє Джонні Кейджа — голлівудського плейбоя, одного з найвідоміших людських персонажів у франшизі Mortal Kombat.

До акторського складу також приєднуються Аделін Рудольф ("Оселя зла") у ролі Кітани — однієї з головних персонажок відеогри, смертоносної принцеси, яка використовує сталеві віяла як свою улюблену зброю. У другій частині фільму глядачі також побачать зірку серіалу "Ти" Таті Габріель у ролі Джейд — подруги дитинства Кітани, яка використовує посох бо. Деймон Герріман ("Одного разу в Голлівуді") зіграє темного чарівника Куан Чі; бодибілдер Мартін Форд зʼявиться у ролі Шао Кана, злого імператора виміру Зовнішнього світу; Ана Тху Нгуєн — у ролі королеви Сіндел, матері Кітани; Десмонд Чіам — у ролі батька Кітани, короля Джеррода та Сі Джей Блумфілд — у ролі Бараки, бійця з іклами та висувними кігтями.

Серед акторів, що повертаються з оригінального фільму 2021 року — Льюїс Тен у ролі оригінального персонажа Коула Янга; Джессіка Мак-Немі у ролі військового офіцера Соні Блейд; Луді Лін у ролі майстра карате Лю Канга, який запускає вогняні кулі; Мехкад Брукс у ролі Джексона "Джекса" Бріггса з надсильними біонічними руками; Джош Лоусон у ролі австралійського вбивці Кано; Чін Хан у ролі злого чаклуна Шан Цунга; актор "Шьоґуна" Таданобу Асано у ролі бога грому Райдена; зірка "Шьоґуна" Хіроюкі Санада у ролі вогняного бійця Скорпіона; Джо Таслім у ролі його заклятого ворога, крижаного Саб-Зіро; та Макс Хуан у ролі Кунг Лао, який носить гострий як бритва капелюх.

Режисером знову стане Саймон Мак-Квойд.



