Продовження екранізації відеоігри Mortal Kombat: вийшов перший офіційний трейлер фільму "Мортал Комбат 2"
Кінокомпанія Warner Bros. випустила перший офіційний трейлер фільму "Мортал Комбат 2", що стане продовженням популярної кіноадаптації відеоігор Mortal Kombat
Трейлер оприлюднили на YouTube.
Друга частина американського фентезійного бойовика з елементами бойових мистецтв "Мортал Комбат" вийде в кінотеатрах 24 жовтня. Кінокомпанія Warner Bros. показала перший офіційний трейлер, в якому зірка "Хлопаків" Карл Урбан зіграє Джонні Кейджа — голлівудського плейбоя, одного з найвідоміших людських персонажів у франшизі Mortal Kombat.
До акторського складу також приєднуються Аделін Рудольф ("Оселя зла") у ролі Кітани — однієї з головних персонажок відеогри, смертоносної принцеси, яка використовує сталеві віяла як свою улюблену зброю. У другій частині фільму глядачі також побачать зірку серіалу "Ти" Таті Габріель у ролі Джейд — подруги дитинства Кітани, яка використовує посох бо. Деймон Герріман ("Одного разу в Голлівуді") зіграє темного чарівника Куан Чі; бодибілдер Мартін Форд зʼявиться у ролі Шао Кана, злого імператора виміру Зовнішнього світу; Ана Тху Нгуєн — у ролі королеви Сіндел, матері Кітани; Десмонд Чіам — у ролі батька Кітани, короля Джеррода та Сі Джей Блумфілд — у ролі Бараки, бійця з іклами та висувними кігтями.
Серед акторів, що повертаються з оригінального фільму 2021 року — Льюїс Тен у ролі оригінального персонажа Коула Янга; Джессіка Мак-Немі у ролі військового офіцера Соні Блейд; Луді Лін у ролі майстра карате Лю Канга, який запускає вогняні кулі; Мехкад Брукс у ролі Джексона "Джекса" Бріггса з надсильними біонічними руками; Джош Лоусон у ролі австралійського вбивці Кано; Чін Хан у ролі злого чаклуна Шан Цунга; актор "Шьоґуна" Таданобу Асано у ролі бога грому Райдена; зірка "Шьоґуна" Хіроюкі Санада у ролі вогняного бійця Скорпіона; Джо Таслім у ролі його заклятого ворога, крижаного Саб-Зіро; та Макс Хуан у ролі Кунг Лао, який носить гострий як бритва капелюх.
Режисером знову стане Саймон Мак-Квойд.
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