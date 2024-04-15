Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Степаненко розповіла, що команда стежить за долями героїв фільму

Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Степаненко розповіла, що команда стежить за долями героїв фільму

15 квітня, 2024 понедiлок
12:58
Кіно Василіса Степаненко - українська журналістка, одна з наймолодших лауреатів Пулітцерівської премії, продюсерка фільму "20 днів у Маріуполі"

Лауреатка Пулітцерівської премії Василиса Степаненко поділилась, що команда фільму "20 днів у Маріуполі" підтримує спілкування з людьми, яких знімали в оточеному РФ місті

Про це вона розповіла в інтервʼю ТСН.

Одна з трьох членів знімальної групи документального фільму "20 днів у Маріуполі", продюсерка Василиса Степаненко розповіла, що їм з режисером Мстиславом Черновим та фотографом Євгеном Малолєткою вдалося знайти майже всіх людей з Маріуполя, які стали героями їхньої стрічки.

"Ми знайшли майже всіх героїв фільму. Ми стежимо за їхніми історіями, як складається їхнє життя. Найстрашніше те, що ці історії не закінчується тим, що ми бачимо у фільмі. Люди продовжують жити, а жити з відчуттям втрати своєї рідної людини, своєї дитини просто неможливо. Звісно, я майже весь час на зв'язку з багатьма з них. Ми підтримуємо цей зв'язок", - зазначила Степаненко.

Вона уточнила, що іноді до них на показах за кордоном приходять люди, які розповідають про героїв стрічки.

"Наприклад, нещодавно у мене була зустріч на показі у Франції. Там жінка сказала, що вона впізнала у фільмі іншу жінку, яка її врятувала і вивезла з Маріуполя. Ти знаходиш ось ці всі історії протягом часу. Також у фільмі є момент, коли розбомбили останню пожежну станцію в місті. Там хлопець був під завалами. Ми тоді не знали, як склалася його доля, тому що він був у дуже тяжкому стані. Нещодавно ми побачили, що зараз він проходить лікування в США зі своєю мамою", - повідомила продюсерка.

Читайте також: "Ми робили свою роботу і показали, як воно є насправді": творці фільму "20 днів у Маріуполі" розповіли про зйомки в окупованому місті

Згадуючи про героїню фільму на імʼя Маріанна, яка пережила бомбардування пологового будинку, але стала на бік росіян і бере участь у російській пропаганді в Маріуполі, Василиса зауважила, що не може коментувати її вчинок. 

"Я, на жаль, не знаю, що з нею сталося саме після цих подій. Її родичі зв'язувалися з нами, намагалися дізнатися, чи вона жива, чи з нею все добре", - прокоментувала продюсерка. 

Разом з тим, вона поділилася історією іншої родини, яка також була того дня в пологовому будинку. На обличчях подружжя залишилися шрами під отриманих травм, і вони не хочуть їх позбавлятися, щоб показувати світу наслідки злочинів Росії проти цивільних.

"У нас є, наприклад, родина Гусаків, які дивом змогли вижити в цій атаці. Ця родина зараз перебуває в Нідерландах, і досі в батька та матері є шрами на обличчі. Вони були в пологовому будинку. і вони кажуть, що не хочуть їх прибирати, щоб їх зміг побачити світ, і щоб вони з ними прийшли до суду в Гаазі", - додала Василиса.

Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави  "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Згодом міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.

Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.

Теги:
Культура
Оскар
Маріуполь
Війна з Росією
Читайте також:
конгрес США
15 квітня, 2024 понедiлок
Очільники партій у конгресі досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, – лідер більшості в сенаті Шумер
Джоан Роулінґ
11 квітня, 2024 четвер
Джоан Роулінг пояснила, що не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон 
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
14 квітня, 2024 неділя
Кажуть, що корупція та гроші західної допомоги зробили Зеленського мільярдером (спойлер - це неправда), - розслідування Neue Zürcher Zeitung
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.25
    Купівля 39.25
    Продаж 39.73
  • EUR
    Купівля 41.9
    Продаж 42.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 квітня
14:10
війна з Росією
В окупованому Бердянську було чутно вибух: росіяни кажуть про збиття двох ракет
14:10
Снайпер ЗСУ
Україна має $6 млрд бюджетних коштів на оборонні закупівлі: Камишін каже, що "це дуже мало"
14:07
OPINION
Віктор Шлінчак
Може, на Європу вплине чергова хвиля українських біженців?
14:06
Білорусь військові навчання
Вагнерівці готують білорусів до диверсійної роботи в Україні, - Спротив
14:03
Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун йде у відставку після 20 років на посаді
13:47
Нідерланди
Уряд Нідерландів виділив додаткові $4,4 млрд на допомогу Україні до 2026 року
13:44
Австралійські вчені назвали найкращий час для занять спортом
13:36
Кулеба
Кулеба: Коли Україна і Грузія вступлять до НАТО, Чорне море стане регіоном миру і стабільності
13:33
На фото людина, що працює за комп'ютером
Українські хакери вразили сайти партнерів оборонної компанії РФ, яка випускає бронемашини "Ахмат"
13:32
діти, злочини росії
Данія реалізує в Україні масштабний проєкт для дітей, позбавлених батьківського піклування
13:14
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Друзі Путіна хочуть зруйнувати Євросоюз, - фон дер Ляєн застерегла ЄС від російського впливу на європейські вибори
13:13
дощ
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує дощову і холодну погоду в Україні цього тижня
13:11
Зроблено в Україні
"Зроблено в Україні": до реалізації програми залучили Mastercard
12:59
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
"Олімпійське перемир'я": Макрон поговорить із Сі Цзіньпіном щодо припинення вогню в Україні та Газі на час Олімпіади
12:57
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Незаконне збагачення: ДБР завершило розслідування справи колишнього одеського військкома Борисова
12:44
Еммануель Макрон
Атака Ірану на Ізраїль: Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала дрони
12:41
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда заявив, що у разі нападу на Литву польські війська стануть на її захист
12:34
Ексклюзив
Олександр Ябчанка
Я намагаюся вирішити проблему недовіри між військовими і тилом, - командир роти батальйону "Вовки Да Вінчі" Ябчанка про рекрутинговий тур
12:23
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру експрацівниці Укрпошти, яка під час окупації Ізюма поширювала пропагандистські газети
12:15
Інтерв’ю
Сергій Згурець
Чи може Україна самостійно забезпечити свої військові потреби. Пояснює Сергій Згурець
12:14
Shahed-136
Збирають "шахеди": українські хакери та InformNapalm здобули дані компанії з виробництва БпЛА "Альбатрос"
12:08
Полякова запускає кулінарне шоу з військовими "Польова кухня"
12:03
Огляд
Баєр - чемпіон Німеччини з футболу
"Баєр" став чемпіоном Німеччини, російські повії довели експрезидента IBU до в'язниці, а "Реал" та "Ман Сіті" зіграли суперматч у ЛЧ. Головні спортивні новини за тиждень
12:00
OPINION
Олексій Панич
Чому ставлення Заходу до України та Ізраїлю різне
11:54
на фото: Часів Яр
Атаки РФ на Часів Яр: у МВА назвали основний аргумент тих, хто відмовляється евакуюватися
11:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Для українських біженців у Європі може розпочатися гонка на виживання, поки Росія продовжує руйнувати енергосистему України. Акценти світових ЗМІ 15 квітня
11:39
телемарафон
Шмигаль відповів на петицію з проханням спрямувати гроші з телемарафону на ЗСУ
11:32
Оновлено
У Севастополі пролунали вибухи: окупанти підняли в небо гелікоптери і штурмовики та перекрили Кримський міст
11:27
Україна_Словаччина
Україна і Словаччина підписали меморандум про поглиблення співпраці в атомній галузі
11:18
відключення електроенергії
На Чернігівщині енергетики підірвалися на вибуховому предметі: двох електромонтерів госпіталізували
11:11
На фото: Макс Барських
Співак Макс Барських опинився з концертом в Ізраїлі в ніч атаки Ірану
11:11
Обстріл Донеччини
Росіяни увечері обстріляли Сіверськ на Донеччині: загинули четверо людей
11:11
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено 36 населених пунктів на Хмельниччині й Житомирщині: ситуація в енергосистемі станом на 15 квітня
11:01
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
Поваги та стимулів для захисників я не побачив: нардеп Ар‘єв пояснив, чому фракція "Європейська Солідарність" не голосувала за законопроєкт про мобілізацію
10:49
На Миколаївщині юнак і дівчина постраждали від боєприпасу, який знайшли й принесли додому
10:26
Збирав дані для росіян про розміщення ППО: мешканцю Черкас загрожує до 8 років тюрми
10:20
прикордонник
Прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині
10:19
На фото: Надя Дорофєєва та Міша Лебіга
Дорофєєва випустить спільну пісню з блогером Лебігою
10:04
OPINION
Віктор Андрусів
Чи готує Путін новий наступ?
10:02
Ексклюзив
мобілізація
"Ми дуже багато часу втратили": майор ЗСУ Кудряшов щодо закону про мобілізацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV