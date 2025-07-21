Режисер Джеймс Ґанн зізнався, як жахливо було повідомляти Генрі Кавіллу, що він не гратиме Супермена
За словами керівника DC Studios і режисера фільму "Супермен" Джеймса Ґанна, "реакція Генрі Кавілла, який зіграв Людину зі сталі в трьох стрічках, була джентльменською"
Про це пише Variety.
Керівник DC Studios та режисер нового фільму "Супермен" Джеймс Ґанн у подкасті Happy Sad Confused пригадав, що після підписання угоди про придбання DC Studios було оголошено, що британський актор Генрі Кавілл знову зіграє роль Людини зі сталі. Однак, за словами Ґанна, в документах уже було зазначено, що він режисуватиме новий фільм про Супермена з новим актором. Це створило для Кавілла "несправедливу ситуацію".
"У день підписання нашої угоди з DC раптово оголосили, що Генрі повернувся. І я подумав: "Що відбувається?" План полягав у тому, щоб прийти та зняти "Супермена". Тож це було дуже несправедливо щодо нього, повне обурення", - розповів Ґанн.
Режисер поділився, що непорозуміння виникло через те, що частина студії намагалася нав'язати своє бачення DC.
"Це було дуже прикро. Тому ми з Пітером [вважали] правильним сісти і поговорити [з Кавіллом]. Тож ми сіли та поговорили. Він був справжнім джентльменом, чудовим хлопцем. Він сказав: "Єдине, про що я прошу, — це щоб я міг оголосити це сам, а не ви, хлопці", - пригадав Ґанн.
Кавілл зіграв Супермена у трьох фільмах DC з 2013 по 2017 рік. Девід Коренсвет взяв на себе цю роль у дебютному фільмі Ґанна "Супермен", який вийшов 11 липня.
- Актор Девід Коренсвет, який зіграв Супермена в новому однойменному фільмі DC Studio, поділився, що не мріяв про головну роль, на яку також пробувався Ніколас Голт. Він вигадував причини, щоб не погоджуватися на роль Людини зі сталі.
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