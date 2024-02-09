Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан зізнався, фанатом яких фільмів він є

Про це пише People.

Британський кінорежисер, сценарист та продюсер Крістофер Нолан прийшов на "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом" та був здивований, дізнавшись, що 59-річний ведучий не поділяє його ентузіазму щодо франшизи "Форсаж".

"Я не винен у тому, що я фанат франшизи "Форсаж", — сказав Нолан у відповідь Колберту, який зізнався, що не бачив жодного фільму серії, яка стартувала у 2001 році.

З того часу було випущено ще дев’ять стрічок із сюжетними лініями про вуличні перегони, пограбування, шпигунів і сім’ю. Він Дізель, покійний Пол Вокер, Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон, Джейсон Стейтем, Лудакріс, Джон Сіна та Карді Бі – це лише деякі з зірок, які з’являлися у фільмах.

Нолан назвав ці фільми "приголомшливою екшн-франшизою".

"Ви ніколи не бачили жодного з них? Я весь час дивлюся ці фільми. Я люблю їх. Я вражений, що ви ніколи не бачили жодного з них. Це лише кілька останніх, де розвивається певна арка та міфологія. Я б почав з "Токійський дрифт" (третій фільм франшизи, - ред.) і дивився б на нього як на окрему річ", - поділився Нолан.

Це не вперше, коли Нолан хвалить фільми "Форсаж". В епізоді подкасту Happy Sad Confused режисер "Престижу" сказав, що його "слабке місце" - це фільм 2006 року "Потрійний форсаж: Токійський дрифт". Він також схвально відгукнувся про участь режисера Джастіна Ліна у франшизі.

