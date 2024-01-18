Росія стала найуспішнішим ринком для найпопулярніших французьких фільмів у 2023 році, - Unifrance

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому організацією Unifrance, що підтримує та сприяє поширенню французьких фільмів у світі.

Росія стала наймасштабнішим міжнародним ринком для французьких фільмів у 2023 році, посівши перше місце за кількістю проданих квитків. Так, у Росії продали 7,09 млн квитків на стрічки французького виробництва, що склало 19% від загальної кількості міжнародних продажів.

Порівняно з 2022 роком кількість продажів квитків у Росії на французькі фільми збільшилась на 155.1%. Попри це, російський ринок не став найприбутковішим для французького кіно. Німеччина випередила Росію за цим показником. Покази у кінотеатрах Росії принесли французам 21,7 млн євро, а в Німеччині - 34,4 млн євро.

Фото: скриншот з unifrance

Анімаційний фільм "Леді Баг і Супер-Кіт: Пробудження сили" став найбільш продаваним французьким фільмом у кінотеатрах за кордоном у 2023 році. Загалом він зібрав 7,15 млн переглядів. Таку позначку не переступав жоден французький фільм за останні шість років. Мультфільм очолив касові збори в Польщі, Росії та Туреччині за тиждень після виходу в прокат, а також увійшов до десятки найкращих у низці інших країн.

У Росії було продано найбільше квитків - 3,53 млн, у Німеччині — 1,29 млн, у Польщі — 766 тис., у Китаї — 524 тис., у Туреччині — 195 тис. Це зробило "Леді Баг і Супер-Кіт: Пробудження сили" найбільш продаваним французьким фільмом 2023 року на цих ринках (за винятком Польщі), а також в Австрії, Угорщині, Литві, Словаччині та Південній Африці.

Це не єдиний французький фільм, який з успіхом транслювався у кінотеатрах країни-агресорки. Мультик "Аргонатси: Нова Легенда", який є одним з трьох найпопулярніших французьких фільмів року, зібрав 1,76 млн квитків у всьому світі, зокрема 306 тис. з них у Росії.

Фільм-відкриття Каннського кінофестивалю з Джонні Деппом в головній ролі "Жанна Дюбарі" подивились 1,72 млн глядачів за кордоном і 1,06 млн з них - у Росії.

Інший найпопулярніший фільм Франції - "Три мушкетери" - набрав у кінотеатрах Росії 329 тис. переглядів.

"Чудо-лялька: Сонечко і Кіт Нуар" найбільше був показаний також у Росії і став найбільш продаваним фільмом на цьому ринку - 3,53 млн глядачів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС не заборонив експорт фільмів на російський ринок.