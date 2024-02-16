Ще одна жінка звинуватила Депардьє у сексуальних домаганнях

Про це пише Ouest France.

75-річний французький актор Жерар Депардьє став фігурантом нової скарги за сексуальне насильство. Події, імовірно, відбувались у Парижі вдома у актора, а другий випадок стався під час зйомок під Анже у 2014 році.

Це вже четверта скарга проти Жерара Депардьє за сексуальне насильство. Після Шарлотти Арну у 2018 році, Елен Даррас і Рут Бальза у 2023 році, 9 січня 2024 року в Парижі колишня асистентка актора на зйомках подала на актора скаргу, звинувативши його у сексуальному насильстві.

Позивачка, яка зажадала залишитися анонімною, заявила про нецензурні висловлювання під час зйомок фільму Le Magicien et les Siamois режисера Жан-П'єра Мокі у 2014 році. За словами молодої жінки, якій на той момент було 24 роки, актор торкався її сідниць і нецензурно висловлювався з перших зустрічей у себе вдома, в приватному особняку в Парижі. У перший день зйомок, 29 березня 2014 року, в Дуе-ла-Фонтен актор, який грав роль чарівника, повторив доторки до інтимних частин тіла та висловлював сексуальні пропозиції кілька разів.

Адвокат Жерара Депардьє стверджує, що дізнався про існування цієї нової скарги з преси. Він нагадав, що його клієнт "категорично заперечує факти, які можуть бути кваліфіковані як сексуальне насильство", як і в інших поточних судових справах.

Депардьє перебуває під офіційним розслідуванням у справі про зґвалтування з 2020 року. 7 грудня вийшов документальний фільм, після чого його репутація постраждала ще більше. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

У жовтні цього року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритого листа, в якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".

На початку грудня стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.

50 видатних діячів французької культури, серед яких і Пʼєр Рішар, підписали публічну заяву на захист Жерара Депардьє, звинуваченого у сексуальному насильстві. Наступного ж дня асоціація Les Papillons, яка допомагає дітям, постраждалим від сексуального насильства, розірвала стосунки із зіркою французького кіно Пʼєром Рішаром, позбавивши його звання посла благодійної організації, за його підтримку Депардьє.

У січні 2024 року стало відомо, що подана акторкою Елен Даррас у вересні 2023 року скарга щодо сексуального насильства, яке, імовірно, сталося під час зйомок фільму "Диско" у 2007 році, відхилена.