Сиквел "Страстей Христових" розділять на два фільми, обидва вийдуть у 2027 році

Про це пише Variety.

Довгоочікуваний сиквел кінодрами "Страсті Христові" режисера Мела Гібсона буде розділений на два фільми, кожен з яких вийде у 2027 році.

Премʼєра фільму "Воскресіння Христове: частина перша" запланована на Страсну п'ятницю, 26 березня, а "Частина друга" — на 40 днів пізніше, на Вознесіння Господнє, 6 травня. Lionsgate випустить стрічки в кінотеатрах.

"Воскресіння Христове: частина перша" — це продовження біблійного епосу 2004 року "Страсті Христові", який до минулого року був найкасовішим фільмом з рейтингом R усіх часів у прокаті США з касовими зборами $370 млн. Цей рекорд нещодавно був побитий фільмом Disney "Дедпул і Росомаха", який заробив $636 млн у внутрішньому прокаті. "Страсті Христові" залишаються одним із найбільших незалежних фільмів усіх часів, зібравши $610 млн у світовому прокаті при виробничому бюджеті в $30 млн. Окрім комерційної слави, фільм був номінований на "Оскар" за найкращий грим, операторську роботу та оригінальний саундтрек.

Оригінальний фільм, у якому знялися Джим Кевізел у ролі Ісуса з Назарету та Моніка Беллуччі у ролі Марії Магдалини, розповідав про останні 12 годин перед розп'яттям Ісуса Христа. Гібсон назвав продовження "кислотним трипом", додавши, що він "ніколи не читав нічого подібного" до сценаріїв, які режисер писав разом із Рендаллом Воллесом. Як випливає з назви, очікується, що сюжет буде зосереджений на воскресінні Ісуса Христа.

Гібсон повернувся до студійного кіновиробництва вперше за вісім років із фільмом "Ризик польоту" цього січня. Трилер про літак, у якому знімається Марк Волберг, зібрав лише $48 млн.