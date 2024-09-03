Сильвестр Сталлоне пише сценарій до приквелу культової драми "Роккі"

Про це пише GamesRadar.

78-річний актор Сильвестр Сталлоне анонсував майбутній приквел культової спортивної драми "Роккі". Режисер та сценарист порівняв його з класичним мультфільмом студії Walt Disney "Леді та Блудько".

У короткому відео Сталлоне зізнався, що написав вже кілька сторінок сценарію до майбутнього фільму.

"Приквел "Роккі" дуже близький і дорогий моєму серцю. Я написав кілька сторінок про це, і, здається, воно написане само собою", - поділився виконавець ролі Роккі в оригінальних фільмах.

Стрічка розповість про 15-річну Ендріан, яку в оригінальних фільмах грала Талія Шайр, 17-річного Роккі та старшого брата Ендріан і найкращого друга Роккі Полі, якого зіграв Берт Янг.

"Роккі — твій поганий хлопець. Це майже як Леді та Блудько, але з реальними людьми. Це буде чудово", - зазначив Сталлоне.

Сталлоне було 29 років, коли вийшов перший фільм про Роккі, тому, схоже, дія приквелу розгортатиметься приблизно за 10 років до подій фільму 1976 року. Виходячи з порівняння майбутньої стрічки з "Леді та Блудько", схоже, майбутній фільм зосередиться на стосунках Роккі та Ендріан.

Розмови про телесеріал-приквел ведуться 2019 року. Проте оновлень було небагато, а проєкт, схоже, так і не стартував. Той факт, що Сталлоне написав "кілька сторінок" сценарію, означає, що приквел зрушив з місця.

Сталлоне є сценаристом усіх шести фільмів про Роккі, він також зіграв у них головні ролі, а також виступив режисером чотирьох з них.