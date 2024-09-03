Сильвестр Сталлоне пише сценарій до приквелу культової драми "Роккі"
Американський актор, культурист, режисер та сценарист Сильвестр Сталлоне працює над передісторією серії стрічок "Роккі", що принесла йому популярність
Про це пише GamesRadar.
78-річний актор Сильвестр Сталлоне анонсував майбутній приквел культової спортивної драми "Роккі". Режисер та сценарист порівняв його з класичним мультфільмом студії Walt Disney "Леді та Блудько".
У короткому відео Сталлоне зізнався, що написав вже кілька сторінок сценарію до майбутнього фільму.
"Приквел "Роккі" дуже близький і дорогий моєму серцю. Я написав кілька сторінок про це, і, здається, воно написане само собою", - поділився виконавець ролі Роккі в оригінальних фільмах.
Стрічка розповість про 15-річну Ендріан, яку в оригінальних фільмах грала Талія Шайр, 17-річного Роккі та старшого брата Ендріан і найкращого друга Роккі Полі, якого зіграв Берт Янг.
"Роккі — твій поганий хлопець. Це майже як Леді та Блудько, але з реальними людьми. Це буде чудово", - зазначив Сталлоне.
Сталлоне було 29 років, коли вийшов перший фільм про Роккі, тому, схоже, дія приквелу розгортатиметься приблизно за 10 років до подій фільму 1976 року. Виходячи з порівняння майбутньої стрічки з "Леді та Блудько", схоже, майбутній фільм зосередиться на стосунках Роккі та Ендріан.
Розмови про телесеріал-приквел ведуться 2019 року. Проте оновлень було небагато, а проєкт, схоже, так і не стартував. Той факт, що Сталлоне написав "кілька сторінок" сценарію, означає, що приквел зрушив з місця.
Сталлоне є сценаристом усіх шести фільмів про Роккі, він також зіграв у них головні ролі, а також виступив режисером чотирьох з них.
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