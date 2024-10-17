Спеціально до Гелловіну Netflix випустив трилер-доповнення до мультика "Співай"

Про це повідомили на порталі від Netflix Tudum.

Цього тижня на Netflix стартує короткометражний фільм режисера Гарта Дженнінгса, який зняв музично-комедійні мультфільми "Співай" та "Співай 2", присвячений Гелловіну. Анімаційна стрічка отримала назву "Співай: Thriller" та створена за мотивами однойменного хіта американської попзірки Майкла Джексона.

До роботи над проєктом від студій Illumination та Universal Pictures повернулися режисер франшизи Гарт Дженнінгс і актори озвучення Меттью Макконагей (коала Бастер Мун), Торі Келлі (слоненя Міна), Нік Кролл (свин Гантер), Скарлетт Йоганссон (їжатець Еш), Тарон Егертон (горила Джонні) і Гарт Дженнінгс (ігуана Міс Трухля).

"Співай: Thriller" розповідає про Бастера Муна та його друзів, які інсценують складну версію хіта Майкла Джексона Thriller для вечірки на Гелловін. Згодом знімальна група розуміє, що таємничий мул перетворив присутніх на танцюючих диваків.

Короткометражний фільм заснований на музичному кліпі 1983 року на хіт Thriller. Род Темпертон написав музику та слова для пісні, яка увійшла до однойменного альбому Джексона, який залишається найбільш продаваним альбомом усіх часів.

Сценарій спеціальної короткометражки написав режисер Дженнінгс, а продюсером виступив Кріс Меледандрі.

Оригінальний фільм "Співай" вийшов у кінотеатрах у 2016 році та отримав понад $600 млн у світовому прокаті. У 2021 році вийшло продовження.

