Стартував прийом заявок на відбір фільмів на "Оскар-2026" від України

Про це повідомляє Держкіно.

Український оскарівський комітет оголосив прийом заявок для участі фільмів у відборі на "Оскар-2026" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Міжнародний фільм визначається як повнометражний кінофільм (не менше 40 хвилин), виготовлений поза межами США з діалогами переважно не англійською мовою (більше ніж 50%). Також приймаються документальні та анімаційні фільми.

Згідно з умовами участі, фільм має вперше вийти у прокат у країні подання з 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025 року. Прокат має тривати щонайменше 7 днів поспіль у комерційному кінотеатрі з продажем квитків і прибутком для виробника та кінотеатру.

Фільми, що до кваліфікаційного прокату публічно демонструвалися чи розповсюджувалися поза кінотеатрами (ТБ, PPV/VOD, DVD, авіалінії, інтернет тощо), не приймаються до розгляду.

Прийом заявок триватиме до 3 серпня 2025 року включно.

Імена членів Українського оскарівського комітету 2025 року оголосять після того, як їх затвердить Американська кіноакадемія.