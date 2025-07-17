Стартував прийом заявок на відбір фільмів на "Оскар-2026" від України
Український оскарівський комітет почав прийом заявок для участі фільмів у відборі на 98-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм"
Про це повідомляє Держкіно.
Український оскарівський комітет оголосив прийом заявок для участі фільмів у відборі на "Оскар-2026" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
Міжнародний фільм визначається як повнометражний кінофільм (не менше 40 хвилин), виготовлений поза межами США з діалогами переважно не англійською мовою (більше ніж 50%). Також приймаються документальні та анімаційні фільми.
Згідно з умовами участі, фільм має вперше вийти у прокат у країні подання з 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025 року. Прокат має тривати щонайменше 7 днів поспіль у комерційному кінотеатрі з продажем квитків і прибутком для виробника та кінотеатру.
Фільми, що до кваліфікаційного прокату публічно демонструвалися чи розповсюджувалися поза кінотеатрами (ТБ, PPV/VOD, DVD, авіалінії, інтернет тощо), не приймаються до розгляду.
Прийом заявок триватиме до 3 серпня 2025 року включно.
Імена членів Українського оскарівського комітету 2025 року оголосять після того, як їх затвердить Американська кіноакадемія.
- 98-ма церемонія вручення кінопремії "Оскар" запланована на 15 березня 2026 року. Ведучим церемонії стане комік і телеведучий Конан О'Браєн.
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