Стрічка за повістю Кузьми "Я, "Побєда" і Берлін" зібрала понад 50 млн грн у прокаті

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держкіно.

Після четвертого вікенду прокату фільму "Я, "Побєда" і Берлін" касові збори стрічки склали 50,7 млн грн. Кількість проданих квитків на художній фільм, який розповідає про пригоди молодого музиканта Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін", становить 336,9 тис.

Фільм стартував у прокаті 14 березня. Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

Фільм створено UPHub за підтримки державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile.

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Стрічка, присвячена лідеру культового на ранній українській електронній сцені гурту "Скрябін", що став символом нового покоління українців – Андрію Кузьменку (Кузьмі), є не документальним фільмом-біографією, а художньою інтерпретацією його однойменного автобіографічного літературного дебюту.

Українська стрічка також вийде в прокат у США та Канаді.