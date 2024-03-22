У США та Канаді покажуть український фільм "Я, "Побєда" і Берлін", знятий за повістю Скрябіна
Українську стрічку, зняту за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін", покажуть у США та Канаді
Про це інформує Держкіно.
Вказано, що фільм показуватимуть українською мовою з англійськими субтитрами. З розкладом показів можна ознайомитися за посиланнями: США, Канада.
"Фільм занурює глядача в атмосферу 90-х - епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна", - йдеться у повідомленні.
За сюжетом за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий "Мерседес". Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом.
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Молодого Кузьму Скрябіна зіграв Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисеркою стрічки стала Ольга Ряшина.
У фільмі прозвучать кавери хітів гурту "Скрябін" у виконанні українських зірок: Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти", Monatik – "Старі фотографії", "Без обмежень" – "Мовчати", Alina Pash – "Чекаю ночі", Dzidzio – "То моє море", "Антитіла" – "Чорнобиль форева", Adam – "Говорили і курили", "ТНМК" - "Кольорова".
"Виробництво: UPHub за підтримки Державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile. Дистрибʼютором фільму виступає B&H Film Distribution Company", - додали у Держкіно.
- 4 січня зʼявився перший трейлер фільму про Кузьму Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін". Прем'єра стрічки відбулася 14 березня.
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