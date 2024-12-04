Топ-3. Фільми та серіали за коміксами Marvel Comics за 2023 рік

Людина-мураха та Оса: Квантоманія

Рейтинг IMDb 6.1

У ролях: Пол Радд, Еванджелін Ліллі, Майкл Дуглас, Мішель Пфайффер, Кетрін Ньютон, Джонатан Мейджорс та інші.

У 31-му фільмі всесвіту Marvel людина-мураха Скотт Ленг повертається на екрани, щоб вкотре врятувати світ. Події картини починаються з того, що дочка Ленга, Кессі створює пристрій, здатний встановити контакт із Квантовим виміром.

Випробування приладу обертаються катастрофою: Кессі, Ленг, його дружина Хоуп ван Дайн (Оса) та її батьки потрапляють у Квантовий світ. Там вони знайомляться з дивовижними створіннями і змушені битися з могутнім суперлиходієм Кангом Завойовником…

Вартові Галактики. Частина 3

Рейтинг IMDb 7,9

У ролях Кріс Пратт, Карен Гіллан, Пом Клементьєфф, Дейв Батіста, Зої Салдану та інші.

Після фінальної битви з Таносом землянин Пітер Квілл, його сестра Мантіс, мовчазний громила Дракс, синьошкіра войовниця Небула, живе дерево Грут і єнот Ракета, що говорить, ведуть розмірене життя на своїй базі в далекій-далекій галактиці.

Якось на команду супергероїв нападає найманець Верховного Еволюціонера Адам Уорлок і смертельно ранить Ракету. З'ясовується, що багато років тому саме Еволюціонер створив модифікованого єноту в лабораторії біоінженерної компанії OrgoCorp.

Тепер лиходій будь-що хоче повернути своє найвдаліше творіння назад. А Вартові Галактики змушені вирушити до OrgoCorp, щоб знайти там спосіб зцілити свого друга…

Капітан Марвел 2

Рейтинг IMDb поки немає

У ролях Брі Ларсон, Семюел Л. Джексон, Заві Ештон, Іман Веллані, Пак Со-джун та інші.

"Капітан Марвел 2" – це сіквел фільму "Капітан Марвел" 2019 року, який розповідає про трьох героїв коміксів видавництва Marvel Comics: колишнього пілота Керол Денверс, фанатку супергероїв Камалі Хан та Моніку Рамбо з організації "М.Є.Ч."

Під час дослідження червоточини між світами Керол стикається з незрозумілим явищем. Щоразу, коли вона намагається застосувати свої суперздібності, то відразу ж опиняється у незнайомому для неї місці.

З'ясовується, що сили Капітана Марвел таємниче переплелися зі здібностями Камали та Моніки. І щоб врятувати всесвіт, усі три дівчини повинні об'єднатися та навчитися діяти спільно…

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