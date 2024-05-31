Фільми про автоперегони: чудові історії з реальних подій і суворих випробувань

Ламборгіні: Людина-легенда (2020)

Країна: Італія

Жанр: Новинки / Фільми / Біографія / Драма

IMDB 5.4

"Ламборгіні: Людина-Легенда" достовірно показує нам про життєвий шлях та становлення геніального винахідника Ферруччо Ламборгіні. Історія починає розповідь із самого початку життєвого шляху висхідної зірки…

Божевільні гонки (2005)

Країна: США

Жанр: Комедія / Фентезі / Мелодрама / Фільми

IMDB 4.9

"Божевільні гонки" - фентезійна комедія, в якій чарівна мелодрама оживає завдяки чарівному автомобілю. Головна героїня, Меггі Пейтон, випадково знаходить забутий гоночний Volkswagen Жук на прізвисько Хербі, який виявляється не просто машиною, але володарем унікальних здібностей…

Викрасти за 60 секунд (2000)

Країна: США

Жанр: Бойовик / Трилер / Кримінал / Фільми

IMDB 6.5

"Викрасти за 60 секунд" (Gone in Sixty Seconds) – захоплюючий бойовик з елементами трилера та криміналу. Легендарний злодій Рендалл "Мемфіс" Рейнс у виконанні Ніколаса Кейджа виходить на волю, але повертається до справи в спробі врятувати життя свого брата. Він має викрасти 50 машин за одну ніч…

Овердрайв (2017)

Країна: США, Франція

Жанр: Бойовик / Триллер / Фільми

IMDB 5.4

"Овердрайв", який вводить глядача у світ автомобільних перегонів та кримінальних пригод. Сюжет крутиться навколо двох досвідчених злодіїв-автомобілістів, братів Ендрю та Гаррета, які потрапляють у пастку французької мафії…

Феррарі (2023)

Країна: США, Великобританія

Жанр: Історичні / Драма / Біографія / Фільми / Новинки

IMDB 6.5

Фільм "Феррарі" – захоплююча біографічна драма, натхненна історією легендарного творця марки автомобілів Ferrari, Енцо Феррарі. Це розповідь про те, як пристрасть до швидкості та досконалості привела звичайну людину до створення іконічної автоімперії…