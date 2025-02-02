Топ-5 фільмів з Ель Феннінг

Супер 8

Оригінальна назва: Super 8

2011 рік

Влітку 1979 року група друзів стає свідком залізничної катастрофи та розслідує подальші незрозумілі події у своєму маленькому містечку...

Актори: Ель Феннінг, А. Й. Міхалка, Кайл Чандлер

Неоновий демон

Оригінальна назва: The Neon Demon

2016 рік

Молода модель Джессі новачок у Лос-Анджелесі. Однак її краса та молодість, які викликають сильне захоплення та ревнощі в індустрії моди, можуть виявитися зловісними...

Актори: Ель Феннінг, Крістіна Хендрікс, Кіану Рівз

Чаклунка

Оригінальна назва: Maleficent

2014 рік

Мстива фея змушена проклясти маленьку принцесу, щоб дізнатися згодом, що дитина може бути єдиною людиною, яка може відновити мир у їхній неспокійній країні...

Актори: Анджеліна Джолі, Ель Феннінг, Шарлто Коплі

Боб Ділан: Цілковитий незнайомець

Оригінальна назва: A Complete Unknown

2024 рік

На фолк-фестивалі в Ньюпорті в 1965 році молодий Боб Ділан потрясає своїм виступом на сцені фолк-музики, ставши електричним і рок-голосом як голос покоління, що визначило один із найбільш трансформуючих моментів у музиці 20-го століття...

Актори: Тімоті Шаламе, Едвард Нортон, Ель Феннінг

Усі яскраві місця

2020 рік

Переживаючи втрату сестри, інтровертна Вайолет Маркі (Ель Феннінг) знову відкриває пристрасть до життя, коли зустрічає ексцентричного та непередбачуваного Теодора Фінча (Джастіс Сміт)...

Актори: Ель Феннінг, Джастіс Сміт, Александра Шипп

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