ТОП-5 фільмів з Леа Сейду
Леа Сейду (фр. Lea Seydoux) народилась 1 липня 1985, французька акторка і модель. З 14 років Леа відчувала напади паніки. Робота з найкращими психологами не допомагала, на відміну від театральних курсів. Там Сейду і вирішила стати акторкою
Суперзірка
Рік зробити: 2021
Країна: Італія, Франція, Німеччина, Бельгія
Жанр: Новинки / Фільми / Драма / Комедія
Журналістка Франс де Мер лізе у всі гарячі точки та хамить президенту на прес-конференціях. Її популярність зростає так швидко, що вона отримує своє ток-шоу на головному каналі країни. І африканський мігрант, і близькосхідний бойовик – усі мріють зробити з нею селфі...
Фото: з доступних джерел
Позашлюбні зв'язки
Рік зробити: 2021
Країна: Франція
Жанр: Новинки / Фільми / Драма
Одружений Філіп, як і багато письменників, чий дохід залежить тільки від письма, має письменницьку студію окремо від свого будинку, та не так багато часу він проводить в офісі…
Фото: з доступних джерел
Злочини майбутнього
Рік зробити: 2022
Країна: Канада, Франція
Жанр: Новинки / Фільми / Драма / Жахи / Фантастика
Трансформується і постійно еволюціонує реальність, вона стала причиною крутих змін в існуванні людства. Прискорена еволюція негативно позначилася на усіх сферах життя, враховуючи фізичний стан простих мирян. Їм доводилося знатно попрацювати заради битви за виживання, вистоюючи у битві не лише з численними ворогами, а й з власними внутрішніми страхами...
Дюна 2: Частина друга
Рік зробити: 2024
Країна: США, Канада
Жанр: Бойовик / Фантастика / Драма / Фільми / Новинки
Герцог Пол Атрейдес приєднується до фремен, щоб стати Муад Дібом, одночасно намагаючись зупинити настання війни…
Передчуття
Рік зробити: 2023
Країна: Франція, Канада
Жанр: Триллер / Фантастика / Драма / Фільми / Новинки
У майбутньому людство знайшло спосіб позбутися непотрібних емоцій. Зважившись на очищення ДНК, Габріель починає подорож своїми минулими життями, в кожній з яких зустрічає Луї. Вона відчуває миттєве взаємне тяжіння, але її переслідує передчуття, що станеться щось страшне…
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