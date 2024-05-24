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ТОП-5 фільмів з Леа Сейду

24 травня, 2024 п'ятниця
19:00
Кіно Леа Сайду

Леа Сейду (фр. Lea Seydoux) народилась 1 липня 1985, французька акторка і модель. З 14 років Леа відчувала напади паніки. Робота з найкращими психологами не допомагала, на відміну від театральних курсів. Там Сейду і вирішила стати акторкою

Зміст

Суперзірка

Рік зробити: 2021

Країна: Італія, Франція, Німеччина, Бельгія

Жанр: Новинки / Фільми / Драма / Комедія

Журналістка Франс де Мер лізе у всі гарячі точки та хамить президенту на прес-конференціях. Її популярність зростає так швидко, що вона отримує своє ток-шоу на головному каналі країни. І африканський мігрант, і близькосхідний бойовик – усі мріють зробити з нею селфі...

Суперзірка

Фото: з доступних джерел

Позашлюбні зв'язки

Рік зробити: 2021

Країна: Франція

Жанр: Новинки / Фільми / Драма

Одружений Філіп, як і багато письменників, чий дохід залежить тільки від письма, має письменницьку студію окремо від свого будинку, та не так багато часу він проводить в офісі…

Леа Сейду

Фото: з доступних джерел

Злочини майбутнього

Рік зробити: 2022

Країна: Канада, Франція

Жанр: Новинки / Фільми / Драма / Жахи / Фантастика

Трансформується і постійно еволюціонує реальність, вона стала причиною крутих змін в існуванні людства. Прискорена еволюція негативно позначилася на усіх сферах життя, враховуючи фізичний стан простих мирян. Їм доводилося знатно попрацювати заради битви за виживання, вистоюючи у битві не лише з численними ворогами, а й з власними внутрішніми страхами...

 

Дюна 2: Частина друга

Рік зробити: 2024

Країна: США, Канада

Жанр: Бойовик / Фантастика / Драма / Фільми / Новинки

Герцог Пол Атрейдес приєднується до фремен, щоб стати Муад Дібом, одночасно намагаючись зупинити настання війни…

 

Передчуття

Рік зробити: 2023

Країна: Франція, Канада

Жанр: Триллер / Фантастика / Драма / Фільми / Новинки

У майбутньому людство знайшло спосіб позбутися непотрібних емоцій. Зважившись на очищення ДНК, Габріель починає подорож своїми минулими життями, в кожній з яких зустрічає Луї. Вона відчуває миттєве взаємне тяжіння, але її переслідує передчуття, що станеться щось страшне…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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