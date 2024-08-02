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Топ-5 фільмів за участі Скарлетт Йоганссон. Відомі та маловідомі ролі

Олена Чернінька
2 серпня, 2024 п'ятниця
22:36
Кіно Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоганссон — американська акторка, співачка, модель, кінорежисерка, продюсерка та політична діячка данського походження

Зміст

Привид у броні

2017 рік

У найближчому майбутньому майор Міра Кілліан стане першою в своєму роді: людиною, врятованою від жахливої ​​катастрофи, яку кібер удосконалено, щоб вона могла стати ідеальним солдатом, який відданий справі і спроможний зупинити найнебезпечніших злочинців у світі.

Актори: Скарлетт Йоханссон, Пілоу Асбек, Такеші Кітано та інші

 

Люсі

2014 рік

Жінка, яка випадково потрапила в темні справи лихих людей, вирішує помститись викрадачам і перетворюється на нещадного воїна, який еволюціонував поза межами людської логіки.

Актори: Скарлетт Йоханссон, Морган Фрімен, Чой Мін-сік та інші

 

Кухар на колесах

2014 рік

Шеф-кухар кидає роботу в ресторані та купує вантажівку з їжею, намагаючись повернути свою творчу обіцянку, водночас збираючи разом свою дано не дружню сім’ю.

Актори: Джон Фавро, Роберт Дауні мл., Скарлетт Йоханссон та інші

 

Вона

2013 рік

У найближчому майбутньому самотній письменник розвиває малоймовірні та все ж близькі стосунки з операційною системою, розробленою для задоволення всіх його потреб.

Актори: Хоакін Фенікс, Емі Адамс, Скарлетт Йоханссон та інші

 

Під шкірою

2013 рік

Загадкова молода жінка спокушає самотніх чоловіків у вечірні години в Шотландії. Однак довколишні події спонукають її почати процес самопізнання.

Актори: Скарлетт Йоханссон, Джеремі МакВільямс, Лінсі Тейлор Маккей та інші

 

Джерела: IMDB, IMDB

Теги:
Культура
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