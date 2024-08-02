Топ-5 фільмів за участі Скарлетт Йоганссон. Відомі та маловідомі ролі
Скарлетт Йоганссон — американська акторка, співачка, модель, кінорежисерка, продюсерка та політична діячка данського походження
Привид у броні
2017 рік
У найближчому майбутньому майор Міра Кілліан стане першою в своєму роді: людиною, врятованою від жахливої катастрофи, яку кібер удосконалено, щоб вона могла стати ідеальним солдатом, який відданий справі і спроможний зупинити найнебезпечніших злочинців у світі.
Актори: Скарлетт Йоханссон, Пілоу Асбек, Такеші Кітано та інші
Люсі
2014 рік
Жінка, яка випадково потрапила в темні справи лихих людей, вирішує помститись викрадачам і перетворюється на нещадного воїна, який еволюціонував поза межами людської логіки.
Актори: Скарлетт Йоханссон, Морган Фрімен, Чой Мін-сік та інші
Кухар на колесах
2014 рік
Шеф-кухар кидає роботу в ресторані та купує вантажівку з їжею, намагаючись повернути свою творчу обіцянку, водночас збираючи разом свою дано не дружню сім’ю.
Актори: Джон Фавро, Роберт Дауні мл., Скарлетт Йоханссон та інші
Вона
2013 рік
У найближчому майбутньому самотній письменник розвиває малоймовірні та все ж близькі стосунки з операційною системою, розробленою для задоволення всіх його потреб.
Актори: Хоакін Фенікс, Емі Адамс, Скарлетт Йоханссон та інші
Під шкірою
2013 рік
Загадкова молода жінка спокушає самотніх чоловіків у вечірні години в Шотландії. Однак довколишні події спонукають її почати процес самопізнання.
Актори: Скарлетт Йоханссон, Джеремі МакВільямс, Лінсі Тейлор Маккей та інші
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