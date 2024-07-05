Топ-5 фільмів-жахів для вас

Екзорцист Ватикану

THE POPES EXORCIST

Отримавши у спадок абатство в Іспанії, вдова з двома дітьми проводила в будівлі ремонт, коли в її сина вселився диявол і насамперед вимагав привести до нього священика. Знаменитий екзорцист Габріель Аморт за завданням Папи Римського вирушає рятувати хлопчика і після приїзду відразу розуміє, що демон йому попався дуже сильний і підступний…

Монахиня II

THE NUN II

У 1956 році французька школа-інтернат перетворюється на місце кривавого терору, де орудує демонічна монахиня, відома як Валак. Католицька церква звертається за допомогою до сестри Ірен, яка кілька років тому зіткнулася у протистоянні з демоном та вийшла з нього переможницею. Ірен працює з сестрою Деброю, намагаючись знайти докази присутності Валак у школі-інтернаті, не до кінця вірячи, що повернення переможеної монахині можливе. Вони виявляють таємний зв'язок між попередніми жертвами демона та справжню мету Валак — захопити давню реліквію, щоб стати постійним мешканцем світу людей…

Астрал 5: Червоні двері

INSIDIOUS: THE RED DOOR

Дія відбувається через десять років після надприродних подій перших двох фільмів. Джош Ламберт нещодавно втратив матір, а його дружина Рене подала на розлучення та забрала на виховання дітей. У спробах налагодити стосунки із замкнутим та небалакучим сином-підлітком Долтоном, чоловік вирішує відвезти його на навчання до віддаленого коледжу, де той хоче вивчати мистецтво. Незабаром батькові та його синові доводиться зіткнутися з жахливим минулим своєї сім'ї та безліччю нових кошмарів, які чекають за таємничими червоними дверима...

Біжи, кролику, біжи

RUN RABBIT RUN

Сара зі своєю семирічною донькою приїжджає до батьківського дому. Вперше побачивши дівчинку, бабуся сприймає онуку за свою зниклу дочку Еліс, якій на момент зникнення теж було сім. Після цього дочка Сари починає вести себе дивно: демонструє звички та поведінку зниклої Еліс. Матері спочатку здається, що дочка грає за підказками дорослих, але що далі триває "гра", то виразніше проявляється потойбічне у домі …..

Кладовище домашніх тварин: Криваві сліди

PET SEMATARY: BLOODLINES

Головний герой мешкає у невеликому провінційному містечку, розташованому в штаті Мен. Однак його не влаштовує відсутність важливих подій і та нудьга, яка зазвичай панує у таких місцях. Хлопець мріє виїхати з провінції і стати учасником місії миру. Він сподівається, що там зможе нарешті повністю реалізуватись. Але незабаром події набувають абсолютно несподіваного обороту, і Джуд стикається з місцевими похмурими таємницями. Виявляється, у цьому містечку вже давно причаїлося зло, і воно має відношення до сім'ї головного героя…