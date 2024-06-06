П’ятірка фільмів з неперевершеним Майклом Дугласом

Роман із каменем (1984)

Упорядковане життя успішної, але самотньої письменниці Джоан Вайлдер перевертається з ніг на голову, коли вона отримує послання від викраденої сестри та пошарпану карту скарбів. Непідготовлена ​​шукачка пригод залишає міські джунглі Нью-Йорка і вирушає до тропічних лісів Колумбії, де миттєво губиться. Тепер єдина надія Джоан на успіх перебуває в умілих руках симпатичного, але безрозсудного авантюриста Джека Колтона, який погоджується допомогти письменниці. Раптом Джоан ніби опиняється у центрі сюжету своїх романів…

Фатальний потяг (1987)

У Дена Галлагера (Майкл Дуглас) чудове життя. Успішний нью-йоркський адвокат, він щасливий зі своєю дружиною Бет та люблячою донькою. Але після випадкового роману зі гарячою жінкою на ім'я Алекс (Гленн Клоуз) все летить шкереберть. Те, що для Дена інтрижка на одну ніч, для Алекс — щось більше. Вона стає одержима Деном і починає переслідувати його…

Уолл-стріт (1987)

Нью-Йорк 1980-х. Бад Фокс (Чарлі Шин) - амбіційний брокер з Уолл-стріт, готовий на все, щоб пробитися на вершину. Захоплюючись потужністю нещадного корпоративного рейдера Гордона Гекко (Дуглас), Фокс умовляє його стати своїм наставником, підкинувши трохи інсайдерської інформації про акції. Поступово Фокса затягує у вир грошей, жадібності та таємних угод, які зрештою ставлять під загрозу фінансову безпеку його педантичного батька (Мартін Шин)...

Війна подружжя Роуз (1989)

Після 17 років шлюбу Барбара (Кетлін Тернер) та Олівер Роуз (Дуглас) вирішують розлучитися. Проблема в тому, що ніхто з них не хоче розлучатися з розкішним будинком, де вони довго жили разом. Так починається тривала і жорстока війна між чоловіком і дружиною, в результаті якої більша частина будинку, не кажучи вже про їхнє життя, виявляється знищеною. Діти пари з жахом спостерігають за бійнею, що розгортається, поки їхній адвокат Гевін д’Амато (Денні де Віто) щосили намагається зупинити кровопролиття…

Основний інстинкт (1992)

Колишню рок-зірку Джонні Боза жорстоко вбивають під час сексу. Доручають справу детективу Ніку Каррану з поліції Сан-Франциско. У ході розслідування Нік знайомиться з Кетрін Трамелл, авторкою кримінальних романів і дівчиною покійного. Кетрін виявляється дуже розумною та схильною до маніпуляцій жінкою, і хоча Нік переконаний, що вона вбила Боза, жодних доказів знайти не виходить. Між головними героями закручується бурхливий роман…