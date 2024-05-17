Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Новинки 2024 року жанру історичний фільм

Новинки 2024 року жанру історичний фільм

17 травня, 2024 п'ятниця
22:00
Кіно кіно
Зміст

Наша чергова підбірка фільмів, сьогодні - це історичні кінокартини. Дивитись історичні фільми не тільки цікаво, а й пізнавально. Кожного разу - це відкрита сторінка прожитих життів тих, хто назавжди залишається в нашій пам’яті

Співчуваючий / Симпатик

The Sympathizer, США, 2024

Шпигунський серіал Пак Чхан Ука з Робертом Дауні-мол.

Екранізація шпигунського роману про в'єтнамського шпигуна під час війни. Роман свого часу отримав Пулітцерівську премію, адаптацію зняв заслужений корейський автор Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Рішення піти"), а ролі всіх американців-лиходіїв (так-так!) грає Роберт Дауні-мол…

 

Франклін

Franklin, США, 2024

Майкл Дуглас у ролі президента США

Міні-серіал про президента США Бенджаміна Франкліна, який у 1776 році вирушає до Франції, щоб отримати підтримку у війні з Англією. Шоураннерами "Франкліна" стали сценаристи-продюсери Кірк Елліс (автор "Джона Адамса", іншого історичного серіалу про президента США) та Говард Кордер ("Підпільна імперія"), а одним із режисерів виступив перевірений телеветеран Тімоті Ван Паттен ("Спрано" Прослуховування" та інша серіальна класика)...

Ширлі

Shirley, США, 2024

Біографічна драма про афроамериканку, яка висунула себе на пост президента США

Реджіна Кінг грає Ширлі Чісхолм, першу афроамериканку в американському конгресі, в байопіку, що фокусується на її президентській кампанії 1972 року. Разом із Кінг у фільмі зіграли покійний Ленс Реддік в одній із останніх своїх ролей, Терренс Говард, Лукас Хеджес та Андре Холланд. А написав сценарій стрічки Джон Рідлі, лауреат "Оскара" за сценарій до "12 років рабства"…

 

Сегун

Shôgun, США, 2024

Епічний серіал про гайдзина та війну у феодальній Японії

Багатостраждальний ("Сєгун" перебував у розробці з 2018-го та пережив звільнення сценаристів) міні-серіал за мотивами книги Джеймса Клавелла. Дія відбувається у 1600-х роках, у розпал громадянської війни. Британський штурман (Космо Джарвіс) стає правою рукою могутнього дайме — князя…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Франція
16 травня, 2024 четвер
Франція через масові заворушення розгорне військовий контингент у Новій Каледонії
Координаційний штаб
15 травня, 2024 середа
Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб
окупанти
15 травня, 2024 середа
Дальні тили ворога насичені технікою та особовим складом, - офіцер НГУ "Рубіж" про ситуацію на сході
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
17 травня
22:28
Оновлено
обстріл Харків
Росіяни вдарили по Харкову: відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих зросла до 29
22:17
електромобіль
Китайці розробили автомобільний акумулятор, здатний повністю заряджатися за 10 хвилин
21:53
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Ситуація на фронті: найгарячіше на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. У районі Кринків вдало працюють оператори дронів
21:40
Ексклюзив
F-16 Нідерланди
"Все розпочнеться з застосування F-16": Наливайченко про можливу участь сил НАТО у війні
21:40
Оновлено
Вибух
У Петербурзі стався вибух біля військової академії, - ЗМІ
21:28
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик і Фʼюрі ледь не побилися під час битви поглядів
21:17
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: британець переважив українця на процедурі зважування
21:02
Анналена Бербок
"Надзвичайно важка ситуація": Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіуса дії
20:59
Ціна срібла вперше з 2013 року перевищила $30 за унцію
20:43
Аналітика
Сергій Згурець
Проблеми з російським ВПК, українські удари дронів і ситуація на Харківщині. Воєнні підсумки тижня
20:20
Володимир Зеленський
Харківською операцією РФ прагне послабити Сили оборони та зміцнити свою пропаганду, - Зеленський
20:14
Офіс генпрокурора
В Україні заарештували й готують до екстрадиції американця, підозрюваного в США в подвійному вбивстві
20:03
OPINION
Наталка Фіцич
Роздуми під час блекауту. Я більше не дозволяю страху керувати мною
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 814-го дня війни: масована атака дронів на Крим, Литва передала для ЗСУ безпілотники та засоби РЕБ
19:44
світло
На 18 травня вимкнення світла в Україні попередньо не заплановано, - ДТЕК
19:43
Володимир Зеленський
"Зеленського закрили в Україні, він став невиїзним": росіяни створили новий фейк у рамках спецоперації "Майдан-3"
19:40
МЗС України
З 18 травня відновлюють консульські послуги для чоловіків призовного віку за кордоном. Роз'яснення МЗС
19:32
Оновлено
маршрутка
Конфлікт в одеській маршрутці 17 травня. У ТЦК повідомили, як покарали працівників
19:30
Огляд
"Уявні друзі"
Оціни "Відблиск": що подивитися на вихідних
19:27
На фото: Олена Зеленська
"Їх навчали, що України не існує": Олена Зеленська про викрадених Росією українських дітей
19:18
Володимир Зеленський
Зеленський 17 травня поговорив з премʼєр-міністром Словенії. Деталі
19:18
Британія нафта
Британія оголосила новий пакет санкцій проти компаній РФ і КНДР
19:16
Оновлено
ракета Х-59
Росіяни тричі поспіль атакували Одесу 17 травня. Загинула людина
19:00
Аналітика
електроенергія
Дефіцит електрики тепер навіть уночі: чому його не покриває імпорт та що таке спецГАВи
18:52
Організовувала псевдореферендум про приєднання Херсонщини до Росії: СБУ затримала місцеву мешканку
18:51
путін літак
"США вражені войовничою позицією Путіна, який розгорнув ядерну зброю на фронті": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 17 травня
18:35
Литва прапор
Україна отримає від Литви 6 радарних систем AMBER 1800 у рамках ініціативи з посилення ППО
18:22
Ексклюзив
БпЛА "Лютий"
У Defense Express припустили, якими дронами ГУР та СБУ атакували цілі в РФ у ніч проти 17 травня
18:20
Ексклюзив
Тут багато запитань: Антикорупційний центр "Межа" звернувся в НАБУ через закупівлю деревини для фортифікацій на Харківщині
18:20
У пункті пропуску "Рені" Україна й Молдова запустили спільний митний і прикордонний контроль
18:13
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагається використати загрозу масової міграції, аби послабити Європу
18:11
На початку наступу росіян на Харківщину в ЗСУ вийшли з ладу супутники Starlink, - WP
18:00
OPINION
Павло Вернівський
"Заморожування" війни — тимчасова пауза перед майбутньою ескалацією
17:47
Пол Маккартні
Учасник The Beatles Пол Маккартні став першим британським музикантом-мільярдером
17:45
Денис Берінчик
"Ці гроші можна пожертвувати армії": український боксер Берінчик заговорив про потенційний бій з Ломаченком
17:28
фейк, фейки
Тендери на "правильне висвітлення" війни: РФ вербує іноземних "журналістів" для поширення пропаганди, - Спротив
17:21
Хезбола, Ліван
"Один із найбільших обстрілів": ЦАХАЛ заявив, що "Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 75 ракет
17:14
Роберт Фіцо
У Словаччині розповіли, в якому стані перебуває Фіцо після ще однієї операції
17:08
Гурт "Крихітка" випустив перший за 15 років альбом "Мегалюбов"
17:00
Тарифи на світло для населення, ймовірно, підвищать із 1 червня, - нардеп
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV