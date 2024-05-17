Новинки 2024 року жанру історичний фільм

Співчуваючий / Симпатик

The Sympathizer, США, 2024

Шпигунський серіал Пак Чхан Ука з Робертом Дауні-мол.

Екранізація шпигунського роману про в'єтнамського шпигуна під час війни. Роман свого часу отримав Пулітцерівську премію, адаптацію зняв заслужений корейський автор Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Рішення піти"), а ролі всіх американців-лиходіїв (так-так!) грає Роберт Дауні-мол…

Франклін

Franklin, США, 2024

Майкл Дуглас у ролі президента США

Міні-серіал про президента США Бенджаміна Франкліна, який у 1776 році вирушає до Франції, щоб отримати підтримку у війні з Англією. Шоураннерами "Франкліна" стали сценаристи-продюсери Кірк Елліс (автор "Джона Адамса", іншого історичного серіалу про президента США) та Говард Кордер ("Підпільна імперія"), а одним із режисерів виступив перевірений телеветеран Тімоті Ван Паттен ("Спрано" Прослуховування" та інша серіальна класика)...

Ширлі

Shirley, США, 2024

Біографічна драма про афроамериканку, яка висунула себе на пост президента США

Реджіна Кінг грає Ширлі Чісхолм, першу афроамериканку в американському конгресі, в байопіку, що фокусується на її президентській кампанії 1972 року. Разом із Кінг у фільмі зіграли покійний Ленс Реддік в одній із останніх своїх ролей, Терренс Говард, Лукас Хеджес та Андре Холланд. А написав сценарій стрічки Джон Рідлі, лауреат "Оскара" за сценарій до "12 років рабства"…

Сегун

Shôgun, США, 2024

Епічний серіал про гайдзина та війну у феодальній Японії

Багатостраждальний ("Сєгун" перебував у розробці з 2018-го та пережив звільнення сценаристів) міні-серіал за мотивами книги Джеймса Клавелла. Дія відбувається у 1600-х роках, у розпал громадянської війни. Британський штурман (Космо Джарвіс) стає правою рукою могутнього дайме — князя…