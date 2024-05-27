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Фільми та серіали за коміксами Marvel Comics серед новинок 2024

27 травня, 2024 понедiлок
22:00
Кіно Marvel Comics

Компанія Marvel Comics була створена авторитетним видавцем Pulp-журналів Мартіном Гудменом в 1939 році як група дочірніх компаній під загальною назвою Timely Comics. Першою публікацією був комікс Marvel Comics #1 (жовтень 1939), в якому вперше з'явився Людина-Смолоскип, супергерой-андроїд та інші

Зміст

Капітан Америка: Чудовий новий світ

Капітан Америка – один із найвідоміших супергероїв коміксів Marvel. Перший випуск історії американського героя, вийшов у далекий 1941 рік, його творцями стали письменник Джо Саймон та художник Джек Кірбі.

На великі екрани Стів Роджерс потрапив 2011 року у фільмі "Перший месник", який розповідає повну історію становлення героя. Світові касові збори склали 370,6 млн доларів, при бюджеті в 140 млн доларів. Далі вийшли ще 2 фільми, що продовжують історію Стіва Роджерса "Перший месник: Інша війна" та "Перший месник: Протистояння". Ті, хто зібрав у світовому прокаті 713,9 млн $ і 1 153 304 495 млн $.

У новому фільмі "Капітан Америка: Дивний новий світ", роль Капітана Америки візьме на себе близький друг і соратник Стіва Роджерса, Сем Вілсон.

Дата наступного фільму переноситься з 26.07.2024 на 20.12.2024

 

Громовержці

Громовержці – це команда колишніх суперлиходіїв, які виступають на боці добра. Перша згадка про команду увійшла до випуску "Неймовірний Халк" №449.

До складу "Громовержців" 2024 року увійдуть: Чорна Вдова, Зимовий Солдат (Бакі Барнс), Примара, Агент США (Джон Вокер), Червоний Страж.

Взагалі, у "Громовержців" у різні часи був різний склад, колись там були: Дедпул, Примарний гонщик, Норман Осборн, Віднем, Каратель та багато інших. Сподіватимемося, що й ці персонажі відвідають нас у майбутніх частинах.

Дата релізу з 26.07.24 переноситься на 20.12.24

 

Блейд

Ще один герой Marvel Comics, мисливець на вампірів. Блейд дебютував у коміксі The Tomb of Dracula №10 у 1973 році.

У 1998 році вийшов фільм за участю Уеслі Снайпса, який зібрав у світовому прокаті 131,2 млн. доларів. Далі були фільми Блейд 2 2002 року, що зібрав 155 млн $ і Блейд: Трійця 2004 року, що зібрав 131 млн $. Примітно, що актор Дедпула, Райан Рейнольдс, що полюбився широкій публіці, зіграв у Блейд: Трійця соратника головного героя, це була його перша робота з Marvel Entertainment.

У новому фільмі Веслі Снайпса замінить актор Махершала Алі.

Дата релізу переноситься з 06.09.24 на 14.02.25

 

Дедпул 3

Персонаж дебютував у коміксі The New Mutants №98, у лютому 1991 року. Зараз вийшло 2 фільми, перша частина принесла $782,6 млн касових зборів по всьому світу, друга - $734,5 млн.

У 3-й частині фільму Райан Рейнольдс повернеться до своєї головної ролі. На офіційному сайті Marvel зазначено, що Х'ю Джекман візьме участь у зйомках та зіграє роль Росомахи.

Дата релізу переноситься з 8.11.24 на 03.05.24

 

Фантастична четвірка

Перший комікс Фантастичної четвірки вийшов у листопаді 1961 року під назвою The Fantastic Four №1.

У 2005 році вийшов фільм "Фантастична четвірка", він зумів заробити $330 млн у світовому прокаті. Далі був фільм "Фантастична четвірка: Вторгнення Срібного серфера" 2007 року, зі зборами в $289 млн. У 2017 році The Walt Disney Company викупила права на "Фантастичну четвірку" у 21st Century Fox за 52,4 млрд доларів.

Фільм був перенесений з 14.02.25 на 02.05.25


 
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