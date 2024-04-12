Цей винахідливий і мудрий "Франклін": що подивитися на вихідні

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Я і Фелікс"

У кінотеатрах з 11 квітня

Ця драма є дебютною повнометражною художньою стрічкою режисерки Ірини Цілик (документалка "Земля блакитна, ніби апельсин"), яку вона відзняла за мотивами біографічного роману "Хто ти такий?" (переможця літературної премії Книга року BBC-2021 у номінації Книга року Бі-Бі-Сі) свого чоловіка, українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха. Книжка, в якій автор переосмислює 90-ті та своє дитинство в них, про дорослішання і про те, як події дитинства можуть впливати на подальший вибір людини.

Отож, "у провінційному містечку в пострадянській Україні Ольга виховує сина Тимофія. Батько хлопчика постійно кудись зникає, тож Тимофій його майже не знає. Коли у бабусі з’являється новий супутник життя Фелікс, хлопчик швидко знаходить з ним спільну мову. Харизматичний старий ніколи не відмовляється від чарки та часто згадує, як воював у Афганістані. Фелікс, не соромлячись, ділиться з малим своєю життєвою мудрістю та завжди й в усьому захищає його".

Цікаво, що у фільмі образ хлопчика втілювали три різні актори різного віку - Андрій Чередник (син режисерки), Владислав Балюк та Володимир Гладкий. Як те, що на роль харизматичного та самобутнього Фелікса запросили не менш яскраву особистість: Юрія Іздрика – поета, письменника та культуролога з Калуша на Франківщині.

Попри те, що на великі екрани фільм виходить тільки тепер, прем’єра його відбулася восени 2022 року. До цього часу стрічка вже встигла здобути низку нагород. Зокрема, спеціальну нагороду 53-го італійського кінофестивалю Giffoni у категорії Generator +16.

У головних ролях Юрій Іздрик, Андрій Чередник, Владислав Балюк, Анастасія Карпенко, Галина Веретельник-Степанова, Андрій Ісаєнко, Олександра Семенко, Володимир Гладкий.

"Емі Вайнгауз: Back To Black"

У кінотеатрах з 11 квітня

Біографічна музична драма про життя однієї з найуспішніших британських попзірок, співачки, авторки пісень, музикантки в жанрах соул-поп із джазовими мотивами від її ранньої юності до всесвітньої слави. Рекордсменка Книги рекордів Гіннеса з п'ятьма преміями "Греммі", двічі лавреатка Ivor Novello Awards Емі Вайнгауз прожила коротке і сповнене – окрім музики - алкоголем, наркотиками, арештами та скандальними любовними взаєминами життя. Їй було лише 27 років, коли 23 липня 2011 року її знайшли мертвою в її будинку на півночі Лондона. А в серпні 2011 року її альбом "Back To Black" був визнаний найуспішнішим у Великій Британії альбомом XXI ст.

Бажання зняти фільм про неї виникло у творців ще у 2011 році, одразу ж після смерті Вайнгауз. Однак плани постійно переносилися. На певному етапі на роль претендувала акторка Нумі Рапас. Сьогодні головну роль виконала британка Маріса Абела. Усі пісні, що звучать у фільмі, Абела співала сама.

"Невдовзі вона битиме немислимі рекорди, отримуючи престижні премії, - анонсують стрічку. - Мине зовсім небагато часу і нею надихатимуться ті, хто зараз є зірками світової сцени. А поки що юна, унікальна та самобутня Емі Вайнгауз торує свій шлях до великої слави, вкладаючи душу не просто в кожну мелодію, а в кожну ноту. Вона почала писати пісні у 14 років, а у 20 випустила свій дебютний альбом. У 25 років Емі отримала п’ять нагород "Греммі" за вечір.

Справедливо сказати, що критика цю стрічку розбомбила, звинувативши режисера Сема Тейлора-Джонсона і всю команду в багатьох гріхах. Зокрема і в тому, що фільм жодним чином не дає уявлення ні про особливість Емі Вайнгауз як співачки, ні про її особистість. Але творці фільму вважають інакше.

У головних ролях Маріса Абела, Едді Марсан, Джек О'Коннел, Леслі Менвілл, Джульєтт Ковен.

"Франклін" (серіал)

На Apple TV+ з 12 квітня

Захопливий мінісеріал, в основу якого лягла видана 2005 року книга Стейсі Шифф "Велика імпровізація: Франклін, Франція та народження Америки". Історико-біографічна драма з 79-річним Майклом Дугласом у ролі Бенджаміна Франкліна - однієї із найбільш знакових постатей в американській історії -- розповідає про вісім років, які Бенджамін Франклін провів у Франції. Там батько-засновник Сполучених Штатів зробив все від нього залежне, щоб Франція як на той час країна абсолютної монархії погодилася інвестувати в американську демократію. Нагадаємо, що Франклін, який і дня не обіймав посади президента США - єдиний з батьків-засновників цієї країни, хто підписав усі три основні документи американської державності: Декларацію незалежності США, Версальський мирний договір 1783 року та Конституцію.

У ролях Майкл Дуглас, Ноа Джуп, Марк Дюре та ін.

"Симпатик"

На МАХ з 14 квітня

Історичний комедійний телесеріал, заснований на однойменному дебютному романі американського письменника в’єтнамського походження В’єта Тханя Нгуєна, що отримав Пулітцерівську премію 2016 року. Як і роман, серіал побудований як сповідь в’язня, написана під примусом у в’єтнамському таборі перевиховання у роки після війни. Поєднавши у собі елементи шпигунської історії, містики та чорної комедії, серіал критикам сподобався. Не останнім чином через те, що в цій історії, яку розповіла людина двох свідомостей і двох країн - В’єтнаму і США, також багато загальнолюдського – дружби, любові, ідеалів і зради.

У ролях Хоа Сюаньде, Роберт Дауні-молодший та ін.

"Почерк кілера"

У кінотеатрах з 11 квітня

Кримінальну драму, детектив та бойовик зняв британський режисер Террі МакДонаф (серіали "Пуститися берега", "Вбиваючи Єву" та ін.). Стрічка привертає увагу насамперед залученням на головні ролі зіркових акторів Семюеля Л. Джексона і Венсана Касселя. Зйомки фільму, як і зображені у ньому події відбулися у Шотландії навесні 2023 року.

"Детектив поліції Чикаго Ден Лоусон помічає схожість між вбивствами, які він розслідував п’ять років тому, та серією вбивств, які нещодавно відбулися у Шотландії, - рекламують стрічку. - Збіги у деталях злочинів не дають йому спокою, тож він вирішує їхати за кордон. У Шотландії він хоче допомогти Глену Бойду, який займається цією справою. Пошуки вбивці для Лоусона особиста справа, оскільки однією з перших жертв серійного вбивці стала його дівчина. В очікуванні того, що злочинець повернеться по нову кров, двоє детективів уважні до кожної дрібниці".

У головних ролях Семюел Л. Джексон, Венсан Кассель, Джанні Капальді, Кейт Дікі, Саманта Кохлан