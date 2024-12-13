Ці божевільні "Сто років самотності": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Месьє Азнавур"

У кінотеатрах з 12 грудня

Біографічний фільм до 100-річчя від дня народження французького шансоньє, композитора, співака, поета та актора Шарля Азнавура називають одним із найочікуваніших цього року, вважаючи, що буде йти мова не просто про байопік, а про стрічку, яка торкнеться універсальних тем, цікавих без огляду на вік та національність. Зняли фільм Мехді Ідір та Гран Кор Маляд, які спільно писали сценарій та займалися режисурою. Цікаво, що тих, хто працюватиме над його життєписом, Азнавур вибрав сам, незадовго до своєї смерті у віці 94 років у 2018 році. Допомагали збирати інформацію сини композитора. Обраний на головну роль француз алжирського походження Тагар Рахім сотні годин прослуховав записи Шарля Азнавура та наслідував його міміку й рухи. Окрему увагу приділили грі на фортепіано.

"Він народився в Парижі в родині вірменських емігрантів, - анонсують фільм. - Батьки назвали його Шахнур, однак акушерка, не зумівши правильно написати ім’я, записала у документах Шарль. Під цим іменем Азнавур став відомим на весь світ. Вже в 9-річному віці виходив на сцену, де разом із сестрою співав та танцював. Коли хлопцю було 22 роки, його взяла під свою опіку Едіт Піаф. Він написав понад тисячу пісень, деякі виконував сам. Співав на восьми різних мовах. Записи його творів було продано загальним тиражем понад сто мільйонів екземплярів".

У головних ролях Тагар Рахім, Віктор Мотеле, Тіффані Гофстеттер

"Сто років самотності" (1 сезон)

На Netflix з 11 грудня

Іспаномовний серіал, знятий у Колумбії, є першою екранізацією найвідомішого роману Нобелівського лауреата Габріеля Гарсіа Маркеса. Така ситуація не є дивною, оскільки з письменником, який скептично ставився до можливості вписати в структуру кіно написані у стилі магічного реалізму "Сто років самотності", було важко не погодитися. Мандрівка крізь історію родини з семи поколінь, де герої називаються однаково, величезна кількість деталей, глибоке красномовство, вражаюча алегорія латиноамериканської ментальності, і де через історію народу і роду простежується історія людства з великими та малими законами його існування, дуже захоплива, але дуже непроста навіть на папері. Що вже казати про те, щоб уявити то все у кінокадрі. До того ж Маркес хотів, щоб екранізували книгу лише іспанською (попри те, що з моменту публікації цей його роман переклали 46 мовами та продали накладом близько 50 мільйонів примірників), бо в інакшому випадку сенс історії, мовляв, може втратитися. Після смерті письменника (а Маркеса не стало у 2014-му на 88-му році його життя) його сини та вдова все ж дали згоду на екранізацію.

Колись у своїй промові на врученні Нобелівської премії Габріель Гарсіа Маркес сказав: "Нашою відповіддю на придушення, грабіж і самотність буде віра в життя. Ані потоп, ані чума і голод чи стихійні лиха, ані війни, що точаться століттями, не змогли відібрати у життя його перевагу над смертю". Ось ця віра письменника у торжество життя навіть тоді, коли це видається неможливим, робить неймовірно притягальними і особистість автора, і всього, що він встиг створити.

Отож, в центрі сюжету цієї кінорозповіді "сім поколінь сім'ї Буендіа, які у вічному місті Макондо пізнають кохання, забуття та неминучість свого минулого й долі".

У ролях: Клаудіо Катаньо, Марко Антоніо Ґонсалес Оспіна, Сусана Моралес Каньяс.

"Декстер: Первородний гріх" ( 1 сезон)

На Paramount+ з 13 грудня

Новий американський кримінально-драматичний телесеріал про, напевно, найпопулярнішого вигаданого серійного американського вбивцю. Кінорозповідь, сценаристом та шоураннером якої став Клайд Філліпс, розгортається в Маямі у 1990-х роках. Вона присвячена становленню молодого Декстера, який зі студента медичного училища під керівництвом свого названого батька перетворюється в культового серійного вбивцю з оригінального серіалу. Чи вдасться творцям приквелу, який вважали одним із найочікуваніших під завершення 2024 року, здобути славу первісної кінооповіді, яка стала найбільшим хітом Showtime і транслювалася протягом восьми сезонів з 2006 по 2013 роки, покаже час. Але вже випало бачити доволі жорсткі критичні репліки. Приміром такі, що "Декстер: Первородний гріх" наповнений імітаціями замість того, щоб говорити щось свіже. Але чи так це, можна переконатися хіба особисто.

У ролях Патрік Гібсон, Крістіан Слейтер, Моллі Браун, Сара Мішель Геллар та ін.

"Секретний рівень" (серіал)

На Prime Video з 10 грудня

Антологія у вигляді анімаційного серіалу для дорослих, яку створив Тім Міллер, та яка складається з 15 окремих епізодів, натхнених культовими відеоіграми. Йдеться про ігрові франшизи, де використані різні стилі оповіді та техніки анімації. Зокрема, про Mega Man, Dungeons & Dragons, Honor of Kings, Warhammer 40,000, та інші. Мова про можливість увійти у різні ігрові світи, пропонуючи свіжі історії, які знайдуть відгук як у шанувальників ігор, так і в любителів анімації. А ще мова про можливість дослідити теми та досвід, пов'язані з ігровою культурою.

Озвучували серіал Кіану Рівз, Арнольд Шварценеґґер, Кевін Гарт, Лора Бейлі та ін.

"Мати Христа"

У кінотеатрах з 12 грудня

Драма на біблійну тему є новою роботою режисера Ді Джея Карузо за сценарієм Тімоті Майкла Хайєса, що - через правки - переписувався 74 рази. Консультували творчу групу історики, а також християнські, іудейські та мусульманські релігійні лідери та вчені. Більшість акторів на провідні ролі обирали серед ізраїльтян. Знімали фільм у Марокко на початку 2024 року.

Мова про драму, присвячену юності центральної фігури християнства - Марії, та її втечу, щоб захистити свого новонародженого сина Ісуса. Творці стверджують, що йдеться про свіжий погляд на відому історію, оскільки вона переповідається з точки зору самої Марії. Інакше кажучи, мова про більш особистий погляд на біблійну історію. Попередньо відомий як творець трилерів та бойовиків Ді Джей Карузо теж анонсував новаторський кінематографічний погляд на священну історію та обіцяв драматичну напругу та глибокі емоції.

До речі, платформа "Netflix" показала цей фільм ще 6 грудня і він за кілька днів став стрімінговим хітом попри те, що отримав змішані відгуки професійних критиків.

У головних ролях Ентоні Гопкінс, Ноа Коен, Ідо Тако, Хілла Відор, Стефані Нур, Гудмундур Торвальдссон