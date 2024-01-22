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У Данії знімуть власну версію серіалу "Корона" про королеву Маргрете II

22 січня, 2024 понедiлок
11:15
Кіно Королева Маргрете ІІ, Данія

Через тиждень після зречення престолу Маргрете II данський мовник TV2 та кінокомпанія Sam Productions оголосили про створення художнього серіалу про королеву

Про це пише The Guardian.

Життя королеви Маргрете II, яка є найпопулярнішим монархом у світі з рейтингом схвалення населенням понад 80%, стане основою сюжету нового серіалу. Данський телеканал TV2 та студія Sam Productions повідомили, що розробляють новий художній багатосерійний проєкт, який стане їхньою власною версією популярного шоу Netflix "Корона".

Оголошення було зроблено менше ніж через тиждень після того, як монархиня Данії, яка перебувала на престолі 52 роки, зреклася трону.

Телевізійне шоу отримало робочу назву Af Guds nåde ("Божою милістю"). Його дії розгортатимуться в палаці Амалієнборг, офіційній резиденції королівської сім’ї в Копенгагені. Сюжет охопить події з народження Маргрете в 1940 році.

Продюсери кажуть, що серіал розповість історію з  погляду членів королівської сім’ї, а також службовців королівського двору. Творці серіалу запевняють, що він покаже "королівську сім’ю як з доброго боку, так і з поганого". Перш за все, за їхніми словами, це історія "дівчинки та її родини".

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Над Af Guds nåde працюють уже півтора року, і очікується, що серіал вийде наступного року. Виконавча продюсерка серіалу Мета Луїза Фолдагер Сьоренсен, яка була продюсеркою драми "Королівська справа" з Алісією Вікандер, номінованої на "Оскар" у 2012 році, сказала, що колишня королева "була частиною історії всіх данців".

"Незалежно від того, рояліст ви чи ні, і незалежно від того, як ви це висловлюєте, вона має величезне значення для нас як народу, у нашому маленькому качиному ставку, а також у світі. Маленька принцеса не мала бути королевою, але часи змінилися, і вона стала великою королевою. Настав час розповісти чудову історію, яка може дати нам розуміння, якого ми не мали раніше", - додала Сьоренсен.

У Sam Productions наголосили, що "це буде грандіозна історія про королеву Маргрете та історичні події з моменту її народження в 1940 році".

Маргрете ІІ народилася 16 квітня 1940 року, через тиждень після нападу нацистської Німеччини на Данію. Народження маленької принцеси в окупації стало символом надії для данців.

Маргрете II зійшла на престол 15 січня 1972 року після смерті свого батька Фредеріка IX. Примітно, що хоча вона і була його старшою дитиною, вона не була спадкоємицею до 1953 року, поки до конституції Данії не внесли зміни, які дозволили жінкам успадковувати трон. Це сталося після референдуму, на якому понад 85% проголосували за дозвіл престолонаступництва жінок. Тож Маргрете II є першою жінкою в Данії, яка стала правителькою країни.

Теги:
Культура
Данія
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