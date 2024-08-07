У кінотеатрах США та Канади показали відеоролики про котів, зібравши $30 тис. для притулків

Про це пише Variety.

У понад 100 кінотеатрах США та Канади 3 і 4 серпня пройшов показ 73-хвилинної добірки відео, зібраних з усього світу, про котів. Показ отримав назву Cat Video Fest.

Касові збори дводенної події склали $280 тис., з яких майже $30 тис. вдалося зібрати для місцевих притулків для тварин і організацій соціального захисту. Завдяки успіху фільму майже половина кінотеатрів-партнерів Cat Video Fest включили у розклад додаткові покази.

Організатор Cat Video Fest Вілл Брейден, який керує фестивалем самостійно, каже, що витрачає третину року на збір роликів, отримання дозволу від творців контенту, ще третину року на монтування відео в один фільм і ще третину року - на координацію з дистриб’ютором Oscilloscope Labs і пресою.

"Це моя повна зайнятість. На моїх візитівках написано, що я дивлюсь відео про котиків. Хоча скажу, що моя дружина вчителька першого класу державної школи, і вона заробляє в рік трохи більше, ніж я", — розповів Брейден.

Брейден поділився, що переглядає впродовж року 15 тис. відео про котів і вибирає близько 200 для Cat Video Fest.

"Ви побачите відео з інших країн, такі, яких ще навіть немає в Інтернеті, відео зі студентських фільмів. Крім того, коли ви вдома дивитеся відео про котів, то, мабуть, не збираєте гроші на притулки", — зауважив він.

Брейден закінчив Сіетлський кіноінститут у 2006 році, і частина його власної серії короткометражних фільмів "Анрі" про "пригніченого французького екзистенційного кота" з’явиться на фестивалі в цьому році.

"У мене не було цього плану, коли я навчався в кіношколі, але я точно не думав, що стану наступним Мартіном Скорсезе. Поки люди сміються, і поки ми збираємо гроші для потреб котів, я буду мати найкращу роботу, скільки захочу", - додав він.

Між роликами у фільмі немає звʼязку чи навіть одноманітності. Деякі зняті у вертикальному форматі, а інші - заповнюють широкий екран. Деякі мають підписи та емодзі, розкидані по кадру. Деякі з них у високій чіткості, а деякі - поганої якості.

