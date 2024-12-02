У Любліні на Ukraina Festiwal Filmowy покажуть 6 українських фільмів

Про це повідомляє Держкіно України у facebook.

У польському місті Люблін з 6 по 8 грудня пройдуть покази українського кіно у рамках Ukraina Festiwal Filmowy. 6 грудня глядачам покажуть детективний трилер режисера Тараса Дроня "Дім за склом".

Головна героїня, амбітна архітекторка Вікторія, змушена зануритися в розслідування зникнення власної доньки Аліси разом з її хлопцем, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків. У спробах врятувати репутацію, довести невинуватість доньки та не втратити важливий проєкт Вікторія змушена вести власне розслідування.

7 грудня пройде показ відібраного на "Оскар" від України фільму "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка. Історія, натхнена естетикою 1980-х та 1990-х років, розповість про події 1996 року, за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару. Події, які відбуваються у фільмі, за словами самого режисера, не претендують на історичну дійсність. Це радше стилізація того періоду, духу часу та повсякденного життя людей через знайомі образи та символи: кострубаті хутряні шапки, картаті спортивні костюми.

Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й у давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Також цього дня покажуть фільм "Редакція" режисера Романа Бондарчука. Драма з елементами комедії "Редакція" була знята у 2021 році на Херсонщині. Фільм розповідає про молодого біолога Юру, який працює в музеї. Чоловік живе з мамою і стає свідком підпалів, шукаючи бабаків у херсонському степу. Герой приносить фото паліїв до редакції місцевої газети та за збігом обставин залишається у ній працювати. Коли він намагається оприлюднити те, що сталося, то опиняється у вирії державних справ.

8 грудня покажуть три фільми: романтичну комедію режисера Олександра Березаня "Смак свободи", драму режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди" та драму режисерки Марини Вроди "Степне".

"Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі, роль якої виконала акторка і блогерка Ірина Кудашова. Варя понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти, усі двері зрештою відчиняються.

"Назавжди-Назавжди", що є повнометражним дебютом режисерки, розповідає про підлітків, які зростали у 1990-ті. Це стрічка про навички відстоювати свої кордони у всіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою.

Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню. Вона опиняється у центрі пристрасного любовного трикутника, де всі почуття палають повною мірою. Водночас її переслідує складне минуле. У цьому світі майже дорослих Києва наприкінці 1990-х немає місця для напівтонів: палке кохання — назавжди, непохитна дружба — назавжди, життєва драма — назавжди.

"Степне" розповідає про кілька днів з життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю вмираючою мамою.

