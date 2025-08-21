У новому епізоді "Південного парку" висміяли "маленький пеніс" Трампа та хабарі від Цукерберга

Про це пише Variety.

Вийшов третій епізод 27-го сезону анімаційного серіалу "Південний парк", що отримав назву Sickofancy. Нову серію творці шоу знову присвятили президенту США.

В цьому епізоді повернувся персонаж Рушничок (Towelie), який курить траву та розмовляє. Він об'єднався з Ренді Маршем, щоб створити компанію з виробництва марихуани та технологій під назвою Techridy, використовуючи силу ChatGPT та мікродози кетаміну. ​​Щоб розширити свій новий бізнес, Рушничок вирушає до Вашингтона, округ Колумбія, який захоплений солдатами Трампа, щоб попросити президента легалізувати марихуану по всій країні.

Як хабар Ренді дозволяє Трампу залишити собі Рушничка, але в останні моменти з'ясовується, що Трамп використовує рушник, що говорить, як ганчірку для прибирання після сексу.

Кук і Цукерберг з'являються в епізоді та дарують подарунки Трампу. Також є представники Флориди та Катару, і всі запевняють Трампа, що в нього не маленький пеніс, коли вручають йому подарунок. Проходячи через Вашингтон, Рушничок помічає меморіали Томаса Джефферсона та Авраама Лінкольна з новими обличчями Трампа — разом із розстебнутими штанами, що оголюють його геніталії.

Білий дім вже раніше критикував "Південний парк".