У новому епізоді "Південного парку" висміяли "маленький пеніс" Трампа та хабарі від Цукерберга
У третьому епізоді 27-го сезону "Південного парку" зобразили президента США Дональда Трампа та висміяли отримання хабарів від гендиректора Meta Марка Цукерберга та гендиректора Apple Тіма Кука
Про це пише Variety.
Вийшов третій епізод 27-го сезону анімаційного серіалу "Південний парк", що отримав назву Sickofancy. Нову серію творці шоу знову присвятили президенту США.
В цьому епізоді повернувся персонаж Рушничок (Towelie), який курить траву та розмовляє. Він об'єднався з Ренді Маршем, щоб створити компанію з виробництва марихуани та технологій під назвою Techridy, використовуючи силу ChatGPT та мікродози кетаміну. Щоб розширити свій новий бізнес, Рушничок вирушає до Вашингтона, округ Колумбія, який захоплений солдатами Трампа, щоб попросити президента легалізувати марихуану по всій країні.
Як хабар Ренді дозволяє Трампу залишити собі Рушничка, але в останні моменти з'ясовується, що Трамп використовує рушник, що говорить, як ганчірку для прибирання після сексу.
Кук і Цукерберг з'являються в епізоді та дарують подарунки Трампу. Також є представники Флориди та Катару, і всі запевняють Трампа, що в нього не маленький пеніс, коли вручають йому подарунок. Проходячи через Вашингтон, Рушничок помічає меморіали Томаса Джефферсона та Авраама Лінкольна з новими обличчями Трампа — разом із розстебнутими штанами, що оголюють його геніталії.
Білий дім вже раніше критикував "Південний парк".
- На початку серпня вийшов другий епізод нового сезону "Південного парку", в якому показали Трампа, його сексуальні стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.83Продаж 48.44
- Актуальне
- Важливе