У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника

У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника

Дар'я Тарасова
7 серпня, 2025 четвер
13:51
Культура

У другому епізоді 27-го сезону сатиричного анімаційного серіалу "Південний парк" зобразили Дональда Трампа, Джей Ді Венса та міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем

Зміст

Про це пише Deadline.

Творці популярного серіалу "Південний парк" (South Park) Трей Паркер і Метт Стоун випустили новий провокативний епізод, що отримав назву Got a Nut ("З'їхав з глузду"). У ньому показали президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

"Кілька років тому мені довелося приспати своє цуценя, вистріливши йому в обличчя, бо іноді робити те, що важливо, означає робити те, що важко", – каже анімована Ноем.

Протягом епізоду Ноем зізнається, що вбила власного собаку, стріляє в кількох цуценят на вулицях, на небесах та під час купання.

Ноем у бронежилеті звертається до новобранців міграційної та митної правоохоронної служби США через відеозв'язок, зокрема до звільненого вчителя з Південного парку містера Маккі. Вона каже: "Разом ми зробимо все, щоб кожен перебував у цій країні легально".

"Пам’ятайте, затримуйте лише темношкірих! — кричить Ноем. — Якщо це чорний, він помирає!".

фото: Paramount+

Також є Картман у ролі правого провокатора Чарлі Кірка, який читає свій подкаст на унітазі.

Віцепрезидент Джей Ді Венс дебютував у "Південному парку". Він зображений в образі підлабузника Трампа - Тату (Брекса Вівера, який мріє "мати все") з оригінального серіалу "Острів фантазій", вдягненого в білий костюм містера Рурка.

У серіалі показали роман президента США з Сатаною. Венс тут згадує скандальну судову справу Diddy, кажучи про масаж дияволу.

"Хочете, я нанесу дитячу олію на д*пу Сатани, босе?" — запитує Венс у Трампа.

Далі за сюжетом Маккі прагнуть затягнути в ліжко до Трампа і Сатани.

23 липня "Південний парк" зобразив не дуже обдарованого Трампа в ліжку з не дуже задоволеним Володарем пекла, а також оголеного президента США в пустелі в псевдосоціальній рекламі.

"Це шоу не було актуальним понад 20 років і тримається на волосині зі своїми ненатхненними ідеями у відчайдушній спробі привернути увагу. Президент Трамп виконав більше обіцянок лише за шість місяців, ніж будь-який інший президент в історії нашої країни, і жодне четвертосортне шоу не може зірвати гарячу серію президента Трампа", - заявив тоді Тейлор Роджерс з Білого дому.
 

Новини
Світ
політика
Президент США
скандал
Дональд Трамп
США
