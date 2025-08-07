У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника

Про це пише Deadline.

Творці популярного серіалу "Південний парк" (South Park) Трей Паркер і Метт Стоун випустили новий провокативний епізод, що отримав назву Got a Nut ("З'їхав з глузду"). У ньому показали президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

"Кілька років тому мені довелося приспати своє цуценя, вистріливши йому в обличчя, бо іноді робити те, що важливо, означає робити те, що важко", – каже анімована Ноем.

Протягом епізоду Ноем зізнається, що вбила власного собаку, стріляє в кількох цуценят на вулицях, на небесах та під час купання.

Ноем у бронежилеті звертається до новобранців міграційної та митної правоохоронної служби США через відеозв'язок, зокрема до звільненого вчителя з Південного парку містера Маккі. Вона каже: "Разом ми зробимо все, щоб кожен перебував у цій країні легально".

"Пам’ятайте, затримуйте лише темношкірих! — кричить Ноем. — Якщо це чорний, він помирає!".

фото: Paramount+

Також є Картман у ролі правого провокатора Чарлі Кірка, який читає свій подкаст на унітазі.

Віцепрезидент Джей Ді Венс дебютував у "Південному парку". Він зображений в образі підлабузника Трампа - Тату (Брекса Вівера, який мріє "мати все") з оригінального серіалу "Острів фантазій", вдягненого в білий костюм містера Рурка.

У серіалі показали роман президента США з Сатаною. Венс тут згадує скандальну судову справу Diddy, кажучи про масаж дияволу.

"Хочете, я нанесу дитячу олію на д*пу Сатани, босе?" — запитує Венс у Трампа.

Далі за сюжетом Маккі прагнуть затягнути в ліжко до Трампа і Сатани.

23 липня "Південний парк" зобразив не дуже обдарованого Трампа в ліжку з не дуже задоволеним Володарем пекла, а також оголеного президента США в пустелі в псевдосоціальній рекламі.

"Це шоу не було актуальним понад 20 років і тримається на волосині зі своїми ненатхненними ідеями у відчайдушній спробі привернути увагу. Президент Трамп виконав більше обіцянок лише за шість місяців, ніж будь-який інший президент в історії нашої країни, і жодне четвертосортне шоу не може зірвати гарячу серію президента Трампа", - заявив тоді Тейлор Роджерс з Білого дому.

