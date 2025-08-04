У прокат вийде фільм "Друге дихання" про українських ветеранів з ампутаціями, які підкорили Кіліманджаро
Ветерани Роман Добряк (Колесник), Ольга Висота (Єгорова), Владислав Шатя (Шатіло), Михайло Грізлі (Матвіїв) та Олександр Рагнар (Міхов) підкорили гору Кіліманджаро та стали героями документальної стрічки
Про це Еспресо повідомили у кінодистрибʼюторській компанії Green Light Films.
9 жовтня в український прокат вийде стрічка "Друге дихання" режисерки Марії Кондакової, що розповідає історію українських ветеранів. Четверо з них мають протези, але це не завадило їм здійснити неймовірний челендж — підкорити гору Кіліманджаро і підняти на ній український прапор.
Герої проєкту — Ветерани Роман Добряк (Колесник), Ольга Висота (Єгорова), Владислав Шатя (Шатіло), Михайло Грізлі (Матвіїв) та Олександр Рагнар (Міхов) .
фото: пресслужба
Фільм документує їхню фізичну та психологічну подорож, демонструючи, як вони долають біль, переосмислюють травматичний досвід війни і знаходять силу в єдності та взаємній підтримці. Це історія підкорення — вершини та своїх внутрішніх та зовнішніх демонів.
"Цей фільм — не просто про підкорення гірської вершини. Він про людей, які кинули виклик власним обмеженням і суспільним стереотипам. Попри біль, герої доводять, що повноцінне життя після травм можливе", — поділилась режисерка фільму Марія Кондакова.
фото: пресслужба
Фільм є благодійним проєктом, створеним за ініціативи Геннадія Газіна, засновника благодійного фонду If Not Now Then When. Усі прибутки від прокату стрічки будуть передані до фонду "Друге дихання", який допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію. Амбасадором фонду є телеведучий Олександр Педан.
Композиторами виступили Євген Філатов та Олександр Чорний.
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