У прокат вийде фільм "Друге дихання" про українських ветеранів з ампутаціями, які підкорили Кіліманджаро

Про це Еспресо повідомили у кінодистрибʼюторській компанії Green Light Films.

9 жовтня в український прокат вийде стрічка "Друге дихання" режисерки Марії Кондакової, що розповідає історію українських ветеранів. Четверо з них мають протези, але це не завадило їм здійснити неймовірний челендж — підкорити гору Кіліманджаро і підняти на ній український прапор.

Герої проєкту — Ветерани Роман Добряк (Колесник), Ольга Висота (Єгорова), Владислав Шатя (Шатіло), Михайло Грізлі (Матвіїв) та Олександр Рагнар (Міхов) .

фото: пресслужба

Фільм документує їхню фізичну та психологічну подорож, демонструючи, як вони долають біль, переосмислюють травматичний досвід війни і знаходять силу в єдності та взаємній підтримці. Це історія підкорення — вершини та своїх внутрішніх та зовнішніх демонів.

"Цей фільм — не просто про підкорення гірської вершини. Він про людей, які кинули виклик власним обмеженням і суспільним стереотипам. Попри біль, герої доводять, що повноцінне життя після травм можливе", — поділилась режисерка фільму Марія Кондакова.

фото: пресслужба

Фільм є благодійним проєктом, створеним за ініціативи Геннадія Газіна, засновника благодійного фонду If Not Now Then When. Усі прибутки від прокату стрічки будуть передані до фонду "Друге дихання", який допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію. Амбасадором фонду є телеведучий Олександр Педан.

Композиторами виступили Євген Філатов та Олександр Чорний.